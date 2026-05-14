Άγρια συμπλοκή μαθητών στη Σκιάθο: Έδωσαν ραντεβού για «ξεκαθάρισμα»

Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητών Γυμνασίου, 16 και 14 ετών, σημειώθηκε στη Σκιάθο, με αποτέλεσμα να συλληφθούν τόσο τα δύο παιδιά όσο και οι γονείς τους.
Σύμφωνα με την εκπομπή του ΣΚΑΪ «Το 'Χουμε!», το περιστατικό ξεκίνησε στο σχολείο όπου φοιτούν οι μαθητές, ωστόσο δόθηκε ραντεβού εκτός σχολικού χώρου, όπου σημειώθηκε άγρια συμπλοκή. Μάλιστα, στο σημείο βρίσκονταν και άλλοι 12-13 ανήλικοι, μερικοί εκ των οποίων φέρονται να βιντεοσκοπούσαν το σκηνικό.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο αφού είχε λήξει το περιστατικό, ωστόσο από υλικό που εντόπισε, οδηγήθηκε στα σπίτια των δύο ανηλίκων. Εκεί συνέλαβε τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς τους, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα.
Η μητέρα του 16χρονου μίλησε στην εκπομπή, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι τα δύο παιδιά τσακώθηκαν και ότι ο 14χρονος είχε βρίσει την οικογένεια του 16χρονου, με αποτέλεσμα να αντιδράσει και να σημειωθεί η συμπλοκή.
- Όταν η Antigoni τραγούδησε σε ηλικία 9 ετών Άννα Βίσση μπροστά στην «Απόλυτη»
- Ηλιούπολη: Η κατάσταση της 17χρονης και οι συμβουλές των ειδικών για την ψυχική θωράκιση των εφήβων
- Eurovision 2026: Αγωνία για την εμφάνιση της Σουηδίας - Η Φελίσια έχασε τη φωνή της λίγο πριν τον μεγάλο Τελικό
- Σι Τζινπίνγκ σε Τραμπ: «Η αναγέννηση της Κίνας και το MAGA πρέπει να συμβαδίζουν για το παγκόσμιο καλό»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.