Άγρια συμπλοκή μαθητών στη Σκιάθο: Έδωσαν ραντεβού για «ξεκαθάρισμα»

Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητών Γυμνασίου, 16 και 14 ετών, σημειώθηκε στη Σκιάθο, με αποτέλεσμα να συλληφθούν τόσο τα δύο παιδιά όσο και οι γονείς τους.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΣΚΑΪ «Το 'Χουμε!», το περιστατικό ξεκίνησε στο σχολείο όπου φοιτούν οι μαθητές, ωστόσο δόθηκε ραντεβού εκτός σχολικού χώρου, όπου σημειώθηκε άγρια συμπλοκή. Μάλιστα, στο σημείο βρίσκονταν και άλλοι 12-13 ανήλικοι, μερικοί εκ των οποίων φέρονται να βιντεοσκοπούσαν το σκηνικό.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο αφού είχε λήξει το περιστατικό, ωστόσο από υλικό που εντόπισε, οδηγήθηκε στα σπίτια των δύο ανηλίκων. Εκεί συνέλαβε τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς τους, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα.

Η μητέρα του 16χρονου μίλησε στην εκπομπή, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι τα δύο παιδιά τσακώθηκαν και ότι ο 14χρονος είχε βρίσει την οικογένεια του 16χρονου, με αποτέλεσμα να αντιδράσει και να σημειωθεί η συμπλοκή.