Αγρίνιο: Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι για αρπαγή και ομαδικό βιασμό 15χρονης

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της αρπαγής και του ομαδικού βιασμού της 15χρονης στο Αγρίνιο.

Μετά τις απολογίες τους, ο 31χρονος και ο 32χρονος θα προφυλακιστούν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, όπως μεταφέρει το sinidisi.gr.

Η νεαρή είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη, από την οικογένειά της, στο Χαμόγελο του Παιδιού. Όταν εντοπίστηκε κατέθεσε στην αστυνομία τα όσα μαρτυρικά φαίνεται να βίωσε.

Η ανήλικη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ εξετάστηκε και από παιδοψυχίατρο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και οι προβλεπόμενες εξετάσεις, μεταξύ άλλων αιματολογικές και τοξικολογικές.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση.

Παράλληλα, η 15χρονη χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και παρουσίασε πόνους.