Στη φυλακή μέχρι τη δίκη, οδηγήθηκε ο 44χρονος, που το πρωί του Σαββάτου, (17/01), φέρεται να δολοφόνησε με κυνηγετική καραμπίνα τον 50χρονο κοινοτάρχη στο Αγρίνιο, μετά την απολογία του.

Ο καθ’ ομολογία δράστης κατέθεσε απολογιστικό υπόμνημα υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως δεν είχε στήσει καρτέρι στον άτυχο άνδρα και πως έδρασε, φοβούμενος για τη ζωή του.

Σημειώνεται πως ο 50χρονος, βρέθηκε νεκρός από 3 σφαίρες, μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας.

Ο 44χρονος, είχε υποστηρίξει, ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Πληροφορίες αναφέρουν πως άλλα οκτώ άτομα κλήθηκαν και έδωσαν κατάθεση, τα οποία ανήκαν στο συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του φερόμενου δράστη.

Η ερωτική αντιζηλία και οι οικονομικές διαφορές

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, παρόλο που θύμα και δράστης ήταν στο παρελθόν φίλοι, τα τελευταία χρόνια βρίσκονταν σε αντιπαλότητα για μία γυναίκα, ενώ φέρεται να υπήρχαν και οικονομικές διαφορές.

Τη μοιραία ημέρα ο 50χρονος και ο 44χρονος φέρονται να φιλονίκησαν στο καφενείο του χωριού. Ο δράστης έφυγε πρώτος και μετά από λίγο έφυγε και το θύμα. Ο 44χρονος φέρεται να έστησε καρτέρι στον 50χρονο και να τον πυροβόλησε επανειλημμένα.

Σε «απομόνωση» η σύζυγος του θύματος

Η σύζυγος του 50χρονου είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μετά βίας αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Συγγενείς της την έχουν μεταφέρει σε σπίτι εκτός του χωριού και παρακολουθείται από γιατρό.

Διαβάστε επίσης: Δολοφονία στο Αγρίνιο: Σε «απομόνωση» η σύζυγος του θύματος – Τηρεί σιγή ιχθύος

Η πλευρά του 44χρονου δράστη έχει ήδη παραδώσει το κινητό του στις Αρχές και, όπως προκύπτει μέχρι στιγμής, δεν εντοπίζεται καμία επικοινωνία μεταξύ εκείνου και της συζύγου του θύματος.

Παρ’ όλα αυτά, η γυναίκα φέρεται να έχει καταθέσει ότι ο σύζυγός της την είχε απειλήσει, λέγοντας πως θα σκοτώσει τόσο την ίδια όσο και τον δράστη, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση στο οικογενειακό περιβάλλον του θύματος.