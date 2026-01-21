Δολοφονία στο Αγρίνιο: Σε «απομόνωση» η σύζυγος του θύματος – Τηρεί σιγή ιχθύος

Σε ιδιαίτερα εύθραυστη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η σύζυγος του 50χρονου που δολοφονήθηκε στο Αγρίνιο, με το περιβάλλον της να αναφέρει ότι παραμένει κλεισμένη σε σπίτι εκτός χωριού. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η γυναίκα μετά βίας αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν, ενώ το κλίμα γύρω της παραμένει βαρύ και φορτισμένο.

Η πλευρά του 44χρονου δράστη έχει ήδη παραδώσει το κινητό του στις Αρχές και, όπως προκύπτει μέχρι στιγμής, δεν εντοπίζεται καμία επικοινωνία μεταξύ εκείνου και της συζύγου του θύματος.

Παρ’ όλα αυτά, η γυναίκα φέρεται να έχει καταθέσει ότι ο σύζυγός της την είχε απειλήσει, λέγοντας πως θα σκοτώσει τόσο την ίδια όσο και τον δράστη, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση στο οικογενειακό περιβάλλον του θύματος.

Στο σπίτι όπου φιλοξενείται επικρατεί σιωπή. Οι τηλεοράσεις παραμένουν κλειστές, κανείς δεν συζητά το περιστατικό, όχι μόνο για να προστατευθεί το παιδί της οικογένειας, αλλά και επειδή η ίδια αποφεύγει κάθε αναφορά στο τραγικό συμβάν.

Άνθρωποι του περιβάλλοντός της εκτιμούν ότι φοβάται πιθανές αντιδράσεις από την οικογένεια του δολοφονημένου συζύγου, ειδικά μετά τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές μέσω της κατάθεσής της. Υπάρχει μάλιστα ανησυχία μήπως η οικογένεια του θύματος επιχειρήσει να διεκδικήσει την επιμέλεια του παιδιού.