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Άγριο επεισόδιο σε αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ: Φύλακας δέχθηκε επίθεση με βαριοπούλα

Ο φύλακας στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης δέχθηκε επίθεση, για άγνωστη αιτία, με βαριοπούλα και τραυματίστηκε στο χέρι.

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ΟΑΣΘ
ΟΑΣΘ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ
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Τρομακτικό συμβάν έλαβε χώρα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν φύλακας δέχθηκε επίθεση με βαριοπούλα.

Η ενημέρωση της αστυνομίας αναφέρει πως ο 42χρονος φύλακας δέχθηκε επίθεση με βαριοπούλα από έναν 60χρονο άνδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι.

Η ένταση φαίνεται να κλιμακώθηκε, όταν ο φύλακας κάλεσε σε βοήθεια έναν 59χρονο υπάλληλο τού αμαξοστασίου.

Τότε, ο 60χρονος απείλησε και εξύβρισε τον 59χρονο, ενώ ο τελευταίος, φέρεται να ανταπέδωσε τις ύβρεις ασκώντας σωματική βία εναντίον του.

Για το περιστατικό ακολούθησαν εκατέρωθεν καταγγελίες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο τελευταίων.

Στον 42χρονο φύλακα παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, χωρίς να χρειαστεί - σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία - περαιτέρω νοσηλεία.

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