Λίγα λεπτά πριν από τις 19.00, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Διαβάστε ακόμα: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο οι αγρότες της Καρδίτσας: Πάνω από 1.000 τρακτέρ στο μπλόκο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον δύο ώρες.

Πυκνώνουν τα μπλόκα σε βασικούς οδικούς κόμβους

Πυκνώνουν τα αγροτικά μπλόκα σε βασικούς οδικούς κόμβους την ώρα που οι κινητοποιήσεις των αγροτών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πρωτεργάτες τους Θεσσαλούς αγρότες, που έχουν κόψει στα δύο την Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και τον Ε-65, οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο.

Νέα μπλόκα στήνονται σε όλη τη χώρα και τα υπάρχοντα ενισχύονται με νέες δυνάμεις. Πάνω από 1400 τρακτέρ βρίσκονται στη Νίκαια.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στάθηκε στο μπλόκο της Καρδίτσας με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν επ’ αοριστον εκεί. Τα τρακτέρ στο μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Ε65 ξεπερνούν τις 2.000.

Οι αγρότες της Ημαθίας αποφάσισαν να κλείσουν τον κόμβο Νησελίου στην Εγνατία Οδό στην έξοδο προς Βέροια.

Κλειστή παραμένει στα διόδια Μαλγάρων η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης το ρεύμα προς Αθήνα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα. Οι αγρότες υποδέχθηκαν σήμερα πάνω από 130 τρακτέρ.

Σε αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της δυτικής Αχαΐας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν παρατάξει κατά μήκος του δρόμου τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ η κυκλοφορία των αυτοκινήτων διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς.