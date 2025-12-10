Αγρότες: Νέος αποκλεισμός στον Μπράλο - Ακινητοποιημένα τα οχήματα

Σε νέο αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας, ακόμη και των παραδρόμων, προχώρησαν οι αγρότες που παραμένουν συγκεντρωμένοι στον κόμβο του Μπράλου.

Η Τροχαία έχει ήδη λάβει μέτρα, ακινητοποιώντας οχήματα σε διάφορα σημεία του εθνικού δικτύου, είτε αυτά κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, είτε προς την πρωτεύουσα από περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, είτε κατευθύνονται προς Άμφισσα, Ρίο ή Αντίρριο.

Ο αποκλεισμός του κόμβου του Μπράλου αναμένεται να διαρκέσει έως τις 5 το απόγευμα.

Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Τα επόμενα βήματά τους

Υπό τον ασφυκτικό κλοιό των αγροτικών κινητοποιήσεων βρίσκεται η χώρα, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους παραγωγούς. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε κρίσιμη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο τις πληρωμές των ενισχύσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μέτρα που εξετάζονται για την ανακούφιση του πρωτογενούς τομέα.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και ο Αθανάσιος Καββαδάς.

Παράλληλα, βουλευτές της ΝΔ αναμένεται να συναντηθούν στα γραφεία του κόμματος για να συζητήσουν τις εξελίξεις.

Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με εκπροσώπους των αγροτών υπό προϋποθέσεις, ενώ η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους, κατηγορώντας την για καθυστερήσεις και λαϊκισμό.

«Εστίες» κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα

Στο Βόλο, τρακτέρ και μηχανότρατες αποχώρησαν από το λιμάνι έπειτα από τρεις ώρες αποκλεισμού, χωρίς εντάσεις, αλλά με καθυστερήσεις στις παραδόσεις προϊόντων.

Στη Δυτική Ελλάδα, η Αστυνομία σχηματίζει δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, ενώ ένταση σημειώθηκε στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, όπου οι αγρότες δεν κατάφεραν να ανοίξουν τα διόδια. Στη Γαβρολίμνη, συλλογικότητες άνοιξαν τα διόδια και μοίρασαν προϊόντα στους οδηγούς.

Στη Δυτική Μακεδονία, οι παραγωγικοί φορείς συγκεντρώνονται στο μπλόκο της Σιάτιστας και σχεδιάζουν γενική απεργία, ενώ στις Σέρρες αγρότες διαμαρτυρήθηκαν έξω από πολιτικά γραφεία για μη καταβληθέντα επιδόματα.

Στη Μακεδονία, τέσσερα τελωνεία παραμένουν αποκλεισμένα, προκαλώντας πολύωρες καθυστερήσεις.