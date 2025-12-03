Αγρότες στην αντεπίθεση: Σπάνε τα μπλόκα της Αστυνομίας και κινούνται προς τον Προμαχώνα

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλο τον νομό Σερρών συγκεντρώθηκαν με τρακτέρ στη διασταύρωση Σιδηροκάστρου, στον κόμβο του Λευκώνα, λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι.

Η παρουσία τους προκάλεσε ένταση με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν ήδη στο σημείο, καθώς οι αγρότες επιχείρησαν να κινηθούν προς τον Προμαχώνα.

Η Αστυνομία είχε στήσει μπλόκα από το πρωί

Από νωρίς το πρωί, οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει σε προληπτικές κινήσεις, στήνοντας τουλάχιστον τέσσερα μπλόκα σε κομβικά σημεία της Εθνικής Οδού Σερρών – Προμαχώνα.

Στην είσοδο του Σιδηροκάστρου από Σέρρες, με δύο κλούβες και περιπολικά.

Στη διασταύρωση του Σχιστολίθου.

Στη γέφυρα του Στρυμόνα.

Στην Αγία Βαρβάρα. Επιπλέον, ένα ισχυρό μπλόκο είχε στηθεί στη διασταύρωση του Λευκώνα, με τρεις κλούβες των ΜΑΤ κάθετα στο οδόστρωμα, ώστε να εμποδίσουν την πορεία των αγροτών προς τον Προμαχώνα.

Οι αγρότες έσπασαν τον φραγμό

Παρά την ισχυρή παρουσία της ΕΛ.ΑΣ., οι αγρότες δεν πτοήθηκαν. Αρχικά προσπάθησαν να περάσουν πεζοί, ενώ τρακτέρ κατάφερε να κινηθεί από το πλάι του φραγμού, μπαίνοντας μέσα από χωράφια και περνώντας δίπλα από τις κλούβες των αστυνομικών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι συγκεντρωμένοι κατάφεραν να σπάσουν το μπλόκο και να κινηθούν προς τον Προμαχώνα, δείχνοντας την αποφασιστικότητά τους να φτάσουν στον στόχο τους.

Την ίδια ώρα, σε πολλές πλατείες χωριών του νομού Σερρών, οι αγρότες βγάζουν τα τρακτέρ και ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις.

Παρά το κλείσιμο της διασταύρωσης του Λευκώνα, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στη συγκοινωνία, καθώς υπάρχουν παράδρομοι που εξυπηρετούν την κίνηση.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει τεταμένη και οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.