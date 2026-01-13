Αγρότες: Συνέλευση αγροτών πριν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - «Το κλίμα είναι ενωτικό»

Σε εξέλιξη βρίσκεται στον δέκατο όροφο του ξενοδοχείου «Τιτάνια» η συνέλευση των αγροτών που σκοπεύουν να συναντήσουν τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 15:00.
Εκπρόσωποι αγροτών συντονίζουν τις κινήσεις τους και οριστικοποιούν τη λίστα των αιτημάτων λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση. Το «παρών» δίνει και ο Γιώργος Παλιούρας, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, ο οποίος προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την εκπροσώπηση, ενώ περιέγραψε την ατμόσφαιρα που επικρατεί στη σύσκεψη.
Διαβάστε ακόμα: Οι εκπρόσωποι των μπλόκων που θα λάβουν μέρος στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό: Τα 25 ονόματα
«Παραβρίσκομαι σήμερα στη σύσκεψη των αγροτών και στη συνέχεια στο ραντεβού που θα γίνει με τον Πρωθυπουργό, σαν πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας και όχι σαν Μπράλου.
Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί παντού», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ερωτηθείς για το κλίμα μεταξύ των αγροτών, ο κ. Παλιούρας σημείωσε: «Το κλίμα είναι ενωτικό. Προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις στα προβλήματά μας, να δώσουμε τις προτάσεις μας. Από εκεί και πέρα βλέπουμε μετά τη συνάντηση».
- Δημοσκόπηση: Δεύτερη δύναμη η Καρυστιανού σε πρόθεση ψήφου - «Ροκανίζει» την αντιπολίτευση ο Τσίπρας
- Μαρία Καρυστιανού: Η φόρα, το ευαγγέλιο και ένας ελληνικότατος κίνδυνος
- Στίβεν Μίλερ: Ο άνθρωπος πίσω από τις πιο ακραίες αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ
- Όλοι με τα παντελόνια κάτω στο μετρό του Λονδίνου: Αναβίωσε και φέτος το αυστηρά «ακατάλληλο» έθιμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.