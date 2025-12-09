Αγρότες: Ταυτοποιήθηκαν 200 για τα επεισόδια στην Κρήτη - Οι 25 είχαν βεβαρημένο παρελθόν

Δικογραφία σχηματίστηκε για τους πρωτεργάτες των επεισοδίων που έλαβαν χώρα εχθές στα Χανιά και το Ηράκλειο Κρήτης, στα πλαίσια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ο εντοπισμός τους έγινε με φορητές κάμερες και drones της Αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 200 άτομα, 25 εκ των οποίων σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν «βεβαρημένο παρελθόν» με τις εξής κατηγορίες; κλοπές, ναρκωτικά, όπλα και εκβιάσεις. Μάλιστα, ένας εκ των κτηνοτρόφων αποφυλακίστηκε πριν από έξι μήνες καθώς είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία.

Οι δράστες θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Αγρότες : Οι κατηγορίες για τα επεισόδια στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Παράλληλα και στο Ηράκλειο Κρήτης ξέσπασαν επεισόδια με χημικά και πετροπόλεμο, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι ζήτησαν από την αστυνομία να ανοίξει το δρόμο για να φτάσουν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Οι πρωτεργάτες των επεισοδίων έρχονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφόροι οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία μεταξύ άλλων.

Οι δύο προσαχθέντες κατά τα χθεσινά επεισόδια στο Ηράκλειο, αφέθησαν λίγη ώρα μετά ελεύθεροι, όταν οι συνάδελφοί τους συμφώνησαν να αποχωρήσουν από την πίστα του αεροδρομίου.

Η έρευνα για εμπλεκόμενους σε επεισόδια, συνεχίζεται από τις αρχές.