Αχαΐα: Ελεύθερος ο θείος του αδικοχαμένου 3χρονου - Συγκλονίζει η μαρτυρία του παππού του

Ελεύθερος αφέθηκε μετά το εξιτήριο που έλαβε από το νοσοκομείο την Τετάρτη (12/11) ο 25χρονος θείος του τρίχρονου αγοριού που πέθανε πέφτοντας από μάντρα στην Πάτρα.

Την ίδια ώρα με δάκρυα στα μάτια και φωνή που τρέμει, ο παππούς του τρίχρονου παιδιού περιέγραψε στην κάμερα τα δραματικά δευτερόλεπτα που στοίχισαν τη ζωή στο εγγονάκι του, το απόγευμα της Τρίτης (11/11) στα Σπάτα Αχαΐας.

«Εδώ, εδώ χτύπησε το κεφάλι του… και όπως έκανε έτσι, το είχε στην αγκαλιά του. Ζαλίστηκε και έπεσε στο τσιμέντο. Εκεί συνέβησαν όλα…» λέει, δείχνοντας το σημείο όπου ο 25χρονος θείος, κρατώντας το παιδί, έπεσε από το τοιχίο ύψους περίπου δύο μέτρων.

«Άκουσα ουρλιαχτά και βγήκα έξω…»

Ο παππούς, συντετριμμένος, θυμάται τη στιγμή που κατάλαβε τι είχε γίνει:

«Ήταν κι άλλα παιδάκια εδώ, τα αδερφάκια του. Και ξαφνικά ακούω φωνές, ουρλιαχτά… Βγαίνω έξω και βλέπω τον άνθρωπο κάτω, με το παιδί στην αγκαλιά.»

Μόλις αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, πήρε το εγγονάκι του και το μετέφερε με το αυτοκίνητο στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Από εκεί, το παιδί διακομίστηκε στο “Καραμανδάνειο” Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

Η οικογένεια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ ο 25χρονος θείος νοσηλεύεται στον “Άγιο Ανδρέα” και έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Όπως εξηγεί ο παππούς, το παιδί γκρίνιαζε και εκείνος το πήρε μια βόλτα για να το ηρεμήσει, χωρίς κανείς να φανταστεί την τραγική εξέλιξη.

Η τοπική κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας παραμένει συγκλονισμένη. Ο παππούς, στέκοντας ακόμη στο σημείο της πτώσης, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το ανείπωτο:

«Ένα παιδί χάθηκε μέσα στα χέρια μας…» λέει, με τη φωνή του να σπάει.