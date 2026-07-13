Αχαΐα: Πυροβόλησαν νεαρό με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Αχαΐα, καθώς πυροβόλησαν νεαρό με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο νεαρός αιμορραγούσε στο κεφάλι. Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και αμέσως οι γιατροί έσπευσαν για να σταματήσουν την αιμορραγία και να επιδέσουν το τραύμα, ενώ παράλληλα ενημέρωσαν την Αστυνομία.

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Αδιευκρίνηστες παραμένουν οι λεπτομέρειες για το πώς ξεκίνησε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί άρχισαν έρευνες για να διαπιστωθέι κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το συμβάν, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα.