Σε βαρύ κλίμα πρόκειται να πουν το τελευταίο αντίο την Πέμπτη (13/11) συγγενείς και φίλοι στον 3χρονο Ανδρέα, το παιδί που έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μάντρα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπατών στην Αχαΐα.

Η κηδεία του μικρού παιδιού που έπεσε από τα δύο μέτρα στην αγκαλιά του 25χρονου θείου του θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον τραγικό χαμό του 3χρονου Ανδρέα, που έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων το απόγευμα της Τρίτης 11 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται πως ο 25χρονος θείος του παιδιού, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια, νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο ενώ στην κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε πως πήρε το παιδί από τους παππούδες για μια βόλτα, κρατώντας το στην αγκαλιά του. Ωστόσο, στο σημείο όπου ο κατηφορικός δρόμος του χωριού συναντά έναν τοίχο ύψους άνω των δύο μέτρων, σημειώθηκε το μοιραίο.

Όπως επίσης κατέθεσε, χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και, καθώς παραπάτησε, βρέθηκε στο τοιχίο, από όπου έπεσε στο κενό, παρασύροντας και το παιδί.

Ο παππούς μετέφερε αμέσως το αγοράκι στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας, απ’ όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Η ιατροδικαστική εξέταση, που ολοκληρώθηκε στην Πάτρα, επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του μικρού προήλθε από σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συμβατές με πτώση από ύψος. Δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή κακοποίησης. Τα ευρήματα παραδόθηκαν στις αρχές και θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για το δυστύχημα ενώ ο θείος του παιδιού αφέθηκε ελεύθερος.

«Καλύτερα να πέθαινα εγώ»

«Πήρα το παιδί από το σπίτι του παππού για να πάμε βόλτα. Τον Αντρίκο τον είχα σαν παιδί μου, του έκανα όλα τα χατίρια. Παίζαμε και έτρεξε μπροστά μου, τον πήρα αγκαλιά και γλιστρήσαμε και πέσαμε στον δρόμο από ύψος. Τι να σας πω; Καλύτερα να πέθαινα εγώ» είπε ο 25χρονος στον εισαγγελέα.

Οι γονείς του παιδιού δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξή του 25χρονου, ενώ οι Αρχές έχουν παραγγείλει νεκροψία – νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.