Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα στην Αχαΐα με το νεκρό αγοράκι - Τι είπε στην κατάθεση ο 25χρονος

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας μετά τον τραγικό θάνατο του μικρού παιδιού που έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από τοιχίο ύψους δύο μέτρων.

Η κηδεία του αγγελουδιού θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.

Ο 25χρονος θείος του παιδιού, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια, νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Στην κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε πως πήρε το παιδί από τους παππούδες για μια βόλτα, κρατώντας το στην αγκαλιά του. Ωστόσο, στο σημείο όπου ο κατηφορικός δρόμος του χωριού συναντά έναν τοίχο ύψους άνω των δύο μέτρων, σημειώθηκε το μοιραίο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 25χρονος χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και, καθώς παραπάτησε, βρέθηκε στο τοιχίο, από όπου έπεσε στο κενό, παρασύροντας και το παιδί.

Ο παππούς μετέφερε αμέσως το αγοράκι στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας, απ’ όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Οι γιατροί το παρέλαβαν σε κρίσιμη κατάσταση, προχώρησαν σε διασωλήνωση και έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται σε βαθύ πένθος, ενώ οι γονείς του παιδιού, που την ώρα του δυστυχήματος εργάζονταν σε αγροτικές εργασίες, ενημερώθηκαν αργότερα για την τραγική απώλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς δεν επιθυμούν την ποινική δίωξη του 25χρονου θείου για τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού τους.

Aφέθηκε ελεύθερος ο 25χρονος θείος

Ελεύθερος, με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, αφέθηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά το θάνατο του 3,5 ετών νήπιου, που κατέληξε το βράδυ της Τρίτης στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της πόλης.

Ο 25χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «'Αγιος Ανδρέας» μετά τον τραυματισμό του, όταν έπεσε μαζί με το ηλικίας 3,5 ετών νήπιο από μαντρότοιχο ύψους περίπου δύο μέτρων, στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων της Δυτικής Αχαΐας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι γονείς του νηπίου δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη του άνδρα για τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού τους.

