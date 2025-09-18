Μενού

Αιγάλεω: Στην Ευελπίδων ο 32χρονος Σύρος – Κατηγορίες για παρενόχληση και εμπρησμούς

Από τον Υμηττό στην Ευελπίδων, o 32χρονος Σύρος στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

Στην Ευελπίδων ο 32χρονος Σύρος
Στην Ευελπίδων ο 32χρονος Σύρος | Orange agency press
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε προ ολίγου ο 32χρονος Σύρος που συνελήφθη για την παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών και μίας ενήλικης γυναίκας στο Αιγάλεω.

​Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Παράλληλα, οι αρχές εκτέλεσαν και ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε εναντίον του για σοβαρότερη υπόθεση. Συγκεκριμένα, ο 32χρονος κατηγορείται επίσης για εμπρησμό, καθώς φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους.

Πηγή: Orange Press Agency

