Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε προ ολίγου ο 32χρονος Σύρος που συνελήφθη για την παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών και μίας ενήλικης γυναίκας στο Αιγάλεω.
Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Παράλληλα, οι αρχές εκτέλεσαν και ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε εναντίον του για σοβαρότερη υπόθεση. Συγκεκριμένα, ο 32χρονος κατηγορείται επίσης για εμπρησμό, καθώς φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους.
Πηγή: Orange Press Agency
