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Αίγινα: Τουριστικό σκάφος με 21 επιβαίνοντες προσάραξε σε νησίδα - Επί ποδός το Λιμενικό

Ένα τουριστικό σκάφος με 21 επιβαίνοντες προσάραξε σε νησίδα στην Αίγινα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο Λιμενικό.

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Πλοίο του Λιμενικού
Πλοίο του Λιμενικού | Eurokinissi
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Επιβατηγό - τουριστικό σκάφος προσάραξε το πρωί της Παρασκευής 5/6 στη νησίδα Κερί, στη θαλάσσια περιοχή νότια του Τούρλου, στην Αίγινα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, στο σκάφος ελληνικής σημαίας επέβαιναν συνολικά 21 άτομα. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού καθώς και ιδιωτικό σκάφος με δύτη, προκειμένου να συνδράμουν στις ενέργειες ελέγχου και αποκόλλησης του σκάφους.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3-4 μποφόρ. Τα αίτια της προσάραξης διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

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