Το νησί που ζει για μήνες χωρίς πόσιμο νερό - Πλένουν τα τρόφιμα με εμφιαλωμένα

Διαρροή στον υποθαλάσσιο αγωγό είχε αφήσει την Αίγινα χωρίς πόσιμο νερό για τρεις μήνες, με το πρόβλημα να έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο, όπως αναφέρουν πληροφορίες από ρεπορτάζ της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δύτες «κατέβηκαν» στα 50 μέτρα, δίνοντας μάχη για να επιλύσουν το ζήτημα, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Ο δήμαρχος της Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς δήλωσε: «Στις 20 Μαρτίου ξεκίνησε η επανυδροδότηση του νησιού μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού από το Πέρανι της Σαλαμίνας».

Διαβάστε ακόμα: Το ελληνικό νησί που είναι «κλεισμένο» για τον Αύγουστο πέντε μήνες πριν

Από το σημείο της σύζευξης του υποθαλάσσιου σωλήνα με το δίκτυο της Αίγινας ο ίδιος σημειώνει ότι το νησί μετά από τρεις μήνες έλυσε μερικώς το ζήτημα, διαθέτοντας πλέον νερό για τις επιχειρήσεις και τις βασικές ανάγκες των κατοίκων, που όμως δεν κρίνεται πόσιμο.