Αίγιο: Αποφυλάκιση θα ζητήσει ο Ιταλός - Υποστήριξε ότι η 54χρονη αφού σκότωσε τον γιο της αυτοτραυματίστηκε

Επιμένει ο 65χρονος Ιταλός στο Αίγιο να αρνείται τις κατηγορίες για διπλή δολοφονία που του αποδίδονται. Κατά τις εξηγήσεις που έδωσε στην ανακρίτρια μετά το 16σέλιδο απολογητικό του υπόμνημα, ο άνδρας υποστήριξε ότι μητέρα και γιος αλληλοεξοντώθηκαν, καθώς η 54χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και ο 26χρονος είχε θέματα τοξικοεξαρτησης.

Μία νέα λεπτομέρεια στους ισχυρισμούς του 65χρονου έφερε στο φως ο Alpha. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η Ρένα Κουβελιώτη, ο Ιταλός όχι μόνο αρνήθηκε την ενοχή του αλλά κατηγόρησε τη σύντροφό του ότι εκείνη σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε.

Πιο συγκεκριμένα, αφότου υποστήριξε ότι αλληλοεξοντώθηκαν, προκειμένου να ξεπεράσει το κενό λογικής που προκύπτει από τη θέση ύπνου που βρέθηκε ο 26χρονος, ο φερόμενος ως δράστης υποστήριξε ότι μετά τη δολοφονία του γιου της η 54χρονη αυτοτραυματίστηκε 20 φορές.

«Έτσι όπως τους είδα πιστεύω ότι πρώτα η Μαρία χτύπησε τον Ολύμπιο και μετά τον εαυτό της» φέρεται να είπε στην απολογία του ο 65χρονος. Μάλιστα η δικηγόρος του έχει αναφέρει ότι ο εντολέας της «υπέθεσε έτσι όπως τους είδε ότι πρώτα χτυπήθηκε το παιδί και μετά η μητέρα. Δεν μπορεί να καταλήξει, θεωρεί όμως ότι ίσως να έγινε και από τη μητέρα».

Υπενθυμίζεται ότι ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της 54χρονης έκανε λόγο για 20 μαχαιριές και αμυντικά τραύματα στους πήχεις.

Επιπλέον, ο 65χρονος κλήθηκε να απαντήσει πώς δεν αναζήτησε για ώρες από τη στιγμή που ξύπνησε τη σύντροφό του ή τον γιο της. «Όταν είδα ότι η Μαρία έλειπε από το κρεβάτι μας θεώρησα ότι είχε πάει να κοιμηθεί μαζί με τον Ολύμπιο στο διπλό κρεβάτι μου υπάρχει στο δωμάτιό του. Έτσι ξαναέπεσα στον καναπέ.

Σηκώθηκα ξανά στις 11 γιατί η Μαρία είχε ραντεβού στον γιατρό και θα πήγαινε με το παιδί. Χτύπησα την πόρτα του Ολύμπιου, δεν άκουσα τίποτα και όταν πήγα να ανοίξω την πόρτα δεν άνοιγε γιατί ήταν σαν φρακαρισμένη, έβαλα λίγο δύναμη και τότε είδα τη Μαρία κάτω μέσα στα αίματα σκεπασμένη με το μπουρνούζι» φέρεται να είπε στην απολογία του.

Τι ισχυρίστηκε ο 65χρονος για το κίνητρο

«Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δήθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με την Μαρία και είμαι ακόμη. Όταν η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα την έτρεχα εγώ. Στην Ιταλία κάθισα 4 μήνες μαζί της. Αγαπώ τη γυναίκα μου και το παιδί», φέρεται να είπε.

Αυτό που αναμένεται τώρα με ενδιαφέρον είναι τα αποτελέσματα από την ανάλυση των κηλίδων τόσο στο πλυμένο εσώρουχο του κατηγορούμενου που βρέθηκε απλωμένο πάνω στον πίσω φράχτη όσο και στην πετσέτα θαλάσσης.

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Αποφυλάκιση θα ζητήσει ο Ιταλός

Τις επόμενες ημέρες οι συνήγοροι υπεράσπισης του 65χρονου θα ζητήσουν αντικατάσταση των περιοριστικών όρων, δηλαδή της προσωρινής κράτησης με άλλους όρους, ή ακόμα και θα προσβάλουν την ίδια την απόφαση, δηλαδή θα ζητήσουν ο 65χρονος να αφεθεί ελεύθερος.

Από την πρώτη μέρα έχουν ζητήσει να ανοίξουν οι ιατρικοί φάκελοι των θυμάτων προκειμένου να αποδείξουν ότι η 54χρονη αντιμετώπιζε τόσο σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα ώστε να δικαιολογείται η δολοφονία του γιου της και ο αυτοτραυματισμός της με 20 μαχαιριές.