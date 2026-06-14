Τα 4 ερωτήματα για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο και οι ισχυρισμοί του 65χρονου

Αρνείται τις κατηγορίες που τού αποδίδονται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος επιμένει ότι μητέρα και γιος αλληλοεξοντώθηκαν.

Το Reader.gr έχει στα χέρια της δύο από τα στοιχεία που χρησιμοποίησε ο 65χρονος στην υπερασπιστική του γραμμή. Το ένα αφορά το γεγονός πως δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και το σημαντικότερο πως σύμφωνα με την ιατροδικαστική του εξέταση δεν εντοπίστηκαν εκδορές στα χέρια του, ούτε άλλα ίχνη πάλης στο σώμα του.

Συνεπώς, τίθεται το ερώτημα ότι, αν δεν υπάρχουν εκδορές στον κατηγορούμενο, πόσο πιθανό είναι να βρεθεί DNA του στα νυχια της 54χρονης; Αυτό φυσικά δεν σημαίνει για τους αξιωματικούς του τμήματος εξιχνίασης εγκλημάτων κατά ζωής πως ο κατηγορούμενος δεν είναι ο δράστης αλλά απλά πως είχε πάρει τα μετρα του.

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Τι φέρεται να ισχυρίστηκε ο 65χρονος για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο

Αν και στο 16σέλιδο απολογητικό του υπόμνημα δεν το συμπεριέλαβε, στην συνέχεια μη μπορώντας να δώσει λογικές εξηγήσεις στην ανακρίτρια αναφορικά με τις συνθήκες του διπλού φονικού, υποστήριξε στην απολογία του πως μητέρα και γιος αλληλοεξοντώθηκαν, καθώς η 54χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και ο 26χρονος είχε θέματα τοξικοεξαρτησης.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η συνήγορος υπεράσπισής του ζητάει από την πρώτη στιγμή να ανοιχτούν οι ιατρικοί φάκελοι των θυμάτων. Στην φαρέτρα του κατηγορούμενου:

Η έλλειψη δακτυλικών του αποτυπωμάτων στο φονικό μαχαίρι.

Η απουσία πυρίτιδας στα χέρια του

Η θέση της σορού της 54χρονης πίσω από την πόρτα που ανοίγει προς τα μέσα, μία θέση που σε πρώτη ανάγνωση δείχνει αδύνατη την έξοδο του δράστη από το δωμάτιο του φονικού.

Προμελετημένο έγκλημα;

Λίγες ημέρες πριν όλοι οι δημοσιογράφοι αναλύαμε πως τον γυναικοκτόνο της Καλαμάτας «έκαιγαν» και οι γρατζουνιές στα χέρια του. Γιατί ο επόμενος να μην πάρει τα μέτρα του;

Ένα ζευγάρι χοντρά γάντια για παράδειγμα θα τον προστάτευαν και από γρατζουνιές και από την πυρίτιδα. Άλλωστε θα μπορούσε να τα καταστρέψει εύκολα στο κενό των 8 ωρών από την ώρα θανάτου μέχρι το τηλεφώνημα στον φίλο του και όχι στις αρχές.

Ο ίδιος κατέθεσε πως ξύπνησε στις 7.30 κ πως είχαν ραντεβού με γιατρό στις 11… Από τις 7.30 μέχρι τις 11.45 δεν αναζήτησε την σύντροφο του κ τον γιο της σε ένα σπίτι 80 τμ;

Μαχαίρι χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα;

Και ενώ σε πρώτη ανάγνωση το στοιχείο αυτό φαίνεται να είναι υπέρ του κατηγορούμενου για τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ δείχνει ξεκάθαρα αλλοίωση στοιχείων καθώς στερείται λογικής ένα οικιακό μαχαίρι να μην έχει κανενός μέλους της οικογένειας δακτυλικό αποτύπωμα.

Και εδώ φτάνουμε ένα ακόμη κενό της υπόθεσης. Αφού λοιπόν δεν είχε καταναλώσει ίχνος αλκοόλ ο 65χρονος γιατί τόσο στο σπίτι όσο και στον ίδιο υπήρχε τόσο έντονη οσμή αλκοόλης;

Έγκριτοι εγκληματολόγοι υποστηρίζουν πως σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία η αλκοόλη δύναται να καταστρέφει μερικώς ή ακόμα και τελείως δακτυλικά αποτυπώματα αναλόγως την επιφάνεια του αντικειμένου και την ποσότητα του οινοπνεύματος.

Η θέση της σορού πίσω από την πόρτα

Η σορός του 26χρονου βρέθηκε στο κρεβάτι του σε πλάγια θέση με πλάτη στην πόρτα του δωματίου σκεπασμένη.

Η σορός της 54χρονης βρέθηκε πίσω από την πόρτα (άνοιγε προς τα μέσα) δείχνοντας έτσι πως δεν θα μπορούσε να βγει από το δωμάτιο ο δράστης οδηγώντας στο εσφαλμένο κατά την γνώμη μου συμπέρασμα πως ότι έγινε έγινε μεταξύ των δυο νεκρών.

Συνάδουν τα τραύματα με αλληλοεξόντωση;

Συνάδουν όμως τα τραύματα των νεκρών στην αλληλοεξόντωση; Η απάντηση είναι όχι. Γιατί ο 26χρονος έχει αρχικά πυροβοληθεί στον ύπνο και μετά επειδή ακριβώς δεν προκλήθηκε θανάσιμος τραυματισμός ακολούθησαν και 5-6 μαχαιριές στο στέρνο.

Θα μπορούσε σε αυτή την κατάσταση να αφοπλίσει την μητέρα του και να την μαχαιρώσει 20 φορές, ενώ στη συνέχεια να επιστρέψει στην αρχική θέση του ύπνου του; Η λογική λέει πως όχι.

Ιατροδικαστές είναι κατηγορηματικοί στο Reader.gr. Βάσει των τραυμάτων τους δεν θα μπορούσαν να αλληλοεξοντωθούν μητέρα και γιος. Μήπως ακόμα και το τηλεφώνημα στον φίλο και όχι στις αρχές έγινε προκειμένου να υπάρξει μια πρώτη αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος;

Έτσι μάλιστα εξηγείται και το πώς κ γιατί βρέθηκε το φονικό μαχαίρι κάτω από την σορό της 54χρονης, ίσως γιατί πολύ απλά κάποιος έσυρε τη σορό πίσω από την πόρτα.

Τι ισχυρίστηκε ο 65χρονος για το κίνητρο

«Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δήθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με την Μαρία και είμαι ακόμη. Όταν η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα την έτρεχα εγώ. Στην Ιταλία κάθισα 4 μήνες μαζί της. Αγαπώ τη γυναίκα μου και το παιδί», φέρεται να είπε.

Αυτό που αναμένεται τώρα με ενδιαφέρον είναι τα αποτελέσματα από την ανάλυση των κηλίδων τόσο στο πλυμένο εσώρουχο του κατηγορούμενου που βρέθηκε απλωμένο πάνω στον πίσω φράχτη όσο και στην πετσέτα θαλάσσης.