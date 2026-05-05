Αίγιο: Αποφυλακίζεται ο 46χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 ανήλικους

Εκτός φυλακής αναμένεται να βρεθεί ο 46χρονος που είχε πυροβολήσει ανηλίκους στο Αίγιο, καθώς είχε καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης, η οποία έγινε δεκτή από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την άρση της προσωρινής κράτησης του άνδρα, ο οποίος είχε προκαλέσει τον τραυματισμό τεσσάρων ανηλίκων και είχε προφυλακιστεί, μετά την απολογία του, καθώς ήρθε αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο 46χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Συμβουλίου, την περασμένη Πέμπτη και σήμερα Τρίτη 5/05/2026, εκδόθηκε η απόφαση αποφυλάκισης του με όρους, όπως μεταδίδει το tempo24.news.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, όλα συνέβησαν στις 20 Φεβρουαρίου, όταν τα παιδιά πραγματοποιούσαν περίπατο στην περιοχή όταν δέχθηκαν δύο πυροβολισμούς, χωρίς, όπως αναφέρουν, να έχει προηγηθεί κάποια λεκτική αντιπαράθεση.

Διαβάστε επίσης: Αίγιο: Με σκάγια από φυσίγγια για κυνήγι μεγάλων ζώων πυροβόλησε ο 46χρονους τους ανήλικους

«Δεν καταλάβαμε τίποτα, δεν ακούσαμε κάποιον να μας φωνάζει. Ένιωσα ένα κάψιμο στα πόδια και άρχισα να τρέχω», περιέγραψε ένα από τα ανήλικα θύματα.

Φωτογραφίες ντοκουμέντα αποτυπώνουν τα σημάδια από τα σκάγια σε ΚΑΦΑΟ, κοντά στο σημείο όπου βρίσκονταν τα παιδιά, καταδεικνύοντας την κατεύθυνση των πυρών.

Ο ένας ανήλικος, που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έφερε 22 τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σκάγια προέρχονται από φυσίγγια που χρησιμοποιούνται στο κυνήγι μεγάλων θηραμάτων, όπως λαγοί και αλεπούδες, ενώ στο παπούτσι του παιδιού εντοπίστηκε μόλυβδος διαμέτρου 3 χιλιοστών.