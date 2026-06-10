Νέες πληροφορίες του ΣΚΑΙ θέλουν ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της γυναίκας που, μαζί με τον γιο της, βρέθηκαν δολοφονημένοι στο σπίτι τους στο Αίγιο, να διώκεται για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στην αυλή του σπιτιού της 54χρονης γυναίκας, όπου έγιναν οι δολοφονίες της ίδιας και του 26χρονου γιου της, εντοπίστηκε κρυμμένο ένα αεροβόλο όπλο το οποίο του ανήκει, αλλά δεν έχει άδεια.

Αίγιο: Στη δικογραφία κατηγορία για ανθρωποκτονία

Όπως πληροφόρησε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, στο διαβιβαστικό της δικογραφίας με το οποίο θα μεταβεί στον εισαγγελέα σήμερα (10/6) ο 65χρονος, θα περιλαμβάνεται κατηγορία για ανθρωποκτονία.

Αναμένεται δευτερευόντως η έκδοση της δίωξης από τον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς πολλά στοιχεία συντείνουν στο ότι ο συγκεκριμένος ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, ο δράστης του διπλού φονικού.

Αίγιο: Τι προκύπτει από την έρευνα

Από την έως τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στο σπίτι, αλλά ούτε και προκύπτει παρουσία άλλου ατόμου, πλην των τριών.

Ο 65χρονος δεν έχει ομολογήσει τίποτα αναφορικά με το περιστατικό, αλλά εξετάζεται μια κηλίδα που πιθανώς να είναι από αίμα σε μπλούζα.

Ο άνδρας επιμένει ότι δεν αντιλήφθηκε τι συνέβη και υποστηρίζει πως απλώς βρήκε νεκρά τα δύο άτομα στο σπίτι, πριν ειδοποιήσει έναν γείτονα. Ωστόσο, και σύμφωνα με το τοπικό μέσο tempo24.gr, οι αστυνομικοί φαίνονται πεπεισμένοι για την εμπλοκή του.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης ανάκρισής του, ο άνδρας φαίνεται ότι υπέπεσε σε πολλές αντιφάσεις, που αξιολογούνται. Ακόμα, γίνεται λόγος και για άλλα στοιχεία που τον συνδέουν με το διπλό έγκλημα. Ωστόσο, η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

