Εξελίξεις όσον αφορά στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας, μητέρας και γιου, στην περιοχή του Αιγίου, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του 65χρονου συντρόφου της γυναίκας, ο οποίος ανακρίνονταν, με την κατηγορία της οπλοκατοχής. Ο άνδρας φαίνεται ότι είναι ο βασικός ύποπτος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από τον ΣΚΑΪ, στην αυλή του σπιτιού της 54χρονης γυναίκας, όπου έγιναν οι δολοφονίες της ίδιας και του 26χρονου γιου της, εντοπίστηκε κρυμμένο ένα αεροβόλο όπλο το οποίο του ανήκει, αλλά δεν έχει άδεια.

Βίντεο του Orange Press Agency από το σπίτι όπου βρέθηκαν οι νεκροί:

Τι προκύπτει από την έρευνα

Από την έως τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στο σπίτι, αλλά ούτε και προκύπτει παρουσία άλλου ατόμου, πλην των τριών.

Ο 65χρονος δεν έχει ομολογήσει τίποτα αναφορικά με το περιστατικό, αλλά εξετάζεται μια κηλίδα που πιθανώς να είναι από αίμα σε μπλούζα.

Ο άνδρας επιμένει ότι δεν αντιλήφθηκε τι συνέβη και υποστηρίζει πως απλώς βρήκε νεκρά τα δύο άτομα στο σπίτι, πριν ειδοποιήσει έναν γείτονα. Ωστόσο, και σύμφωνα με το τοπικό μέσο tempo24.gr, οι αστυνομικοί φαίνονται πεπεισμένοι για την εμπλοκή του.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης ανάκρισής του, ο άνδρας φαίνεται ότι υπέπεσε σε πολλές αντιφάσεις, που αξιολογούνται. Ακόμα, γίνεται λόγος και για άλλα στοιχεία που τον συνδέουν με το διπλό έγκλημα. Ωστόσο, η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Τι λέει η Δημογλίδου για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, σε συνέντευξή της στο Mega, επεσήμανε πως «ο σύντροφος της γυναίκας κρατείται γιατί βρέθηκε οπλισμός μέσα στο σπίτι».

«Θα πρέπει να υπάρξουν όμως και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν βέβαια κάποια δεδομένα, που μας καθιστούν ύποπτο αυτό τον άνθρωπο. Υπάρχουν και αρκετές αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει ο εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς» συμπλήρωσε η ίδια.

Αναφορικά με το αν έκανε καταχρήσεις, η Κωνσταντίνα Δημογλίδου απαντά: «Δεν μας προκύπτει κάτι τέτοιο, η εικόνα του βέβαια μας δείχνει ότι ίσως να είχε καταναλώσει αλκοόλ, χωρίς βέβαια να διευκρινίζεται αν αυτό έγινε πριν ή μετά το έγκλημα. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί».

«Βρέθηκε ακόμη ένα μαχαίρι στον εξωτερικό χώρο, το οποίο επίσης δεν δικαιολόγησε ο προσαγόμενος», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 26χρονος έχει ένα τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι και από μαχαίρι σε άλλα σημεία του σώματός του, ενώ η γυναίκα μόνο από μαχαίρι, γεγονός που δείχνει ότι αντιστάθηκε.