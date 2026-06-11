Αίγιο: «Καθαρό» από αποτυπώματα του Ιταλού το μαχαίρι - Τι έδειξαν τα εγκληματολογικά εργαστήρια

Τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων έρχονται να προσθέσουν νέα στοιχεία στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο.

Από τις αναλύσεις των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ προκύπτουν ενδιαφέροντα ευρήματα:

Καθαρός από αλκοόλ

Αρχικά, οι αστυνομικοί είχαν παρατηρήσει ότι ο 65χρονος έφερε έντονη οσμή οινοπνεύματος κατά την εξέτασή του. Αν και αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο κατανάλωσης αλκοόλ, κάτι τέτοιο σύμφωνα με το dikastiko.gr δεν επιβεβαιώθηκε από τις εργαστηριακές αναλύσεις. Οι Αρχές πλέον διερευνούν το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να χρησιμοποίησε οινόπνευμα για να καθαρίσει τα χέρια ή άλλα σημεία του σώματός του.

Καθαρό το μαχαίρι από αποτύπωμα

Το δεύτερο σημαντικό εύρημα αφορά το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη διπλή δολοφονία. Σύμφωνα με τις εξετάσεις, πάνω σε αυτό δεν εντοπίστηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμα.

Αποτύπωμα στον υπολογιστή

Παράλληλα, σε φορητό υπολογιστή που βρισκόταν μέσα στην οικία εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της 54χρονης γυναίκας, ενός από τα δύο θύματα της τραγωδίας.

Επιμένει ο κατηγορούμενος ότι δεν γνωρίζει ποιος διέπραξε το έγκλημα

Παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί σε βάρος του, ο 65χρονος συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει ποιος σκότωσε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινήθηκε από το υπνοδωμάτιο στο σαλόνι, όπου αποκοιμήθηκε. Όπως ισχυρίζεται, ξύπνησε το πρωί, ήπιε καφέ και θεωρούσε ότι οι δύο συγγενείς κοιμούνταν ακόμη. Όταν αργότερα τους αναζήτησε, τους εντόπισε νεκρούς μέσα στο δωμάτιο του 26χρονου.

Ο κατηγορούμενος κρατείται και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία.