Αίσιο τέλος για τον 22χρονο στη Ζάκυνθο: Η στιγμή της ανάσυρσής του από την Πυροσβεστική

Ντοκουμέντα από τη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης του 22χρονου άνδρα στη Ζάκυνθο, ήρθαν στο φως, τα οποία δείχνουν τους πυροσβέστες να καταφέρνουν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο και να σώζουν τον νεαρό.

Υπενθυμίζεται ότι, ο αμερικανικής υπηκοότητας άνδρας, εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο σημείο στην περιοχή «Ναυάγιο». ​Η ειδοποίηση για το συμβάν δόθηκε στις αρχές από μια παρακείμενη καντίνα, μόλις έγινε αντιληπτό ότι ο νεαρός είχε παγιδευτεί στα βράχια.

Για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή του, κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων, καθώς και στελέχη της 17ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Ζάκυνθος: Η στιγμή της ανάσυρσης του 22χρονου

Στο βίντεο του Orange Press Agency, αποτυπώνεται η στιγμή της ανάσυρσης, με τη βοήθεια ορειβατικού εξοπλισμού. Αναλυτικότερα, τον προσέγγιασαν, τον ασφάλισαν και τον ανέσυραν με ασφάλεια στον δρόμο. ​

Στη συνέχεια, ο νεαρός άνδρας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου το εξειδικευμένο προσωπικό του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Καθώς δεν έφερε σοβαρά τραύματα, ο 22χρονος αποχώρησε λίγο αργότερα για τον χώρο διαμονής του.