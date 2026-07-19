Αίσιο τέλος με τη φωτιά στο Κορωπί: Τέθηκε υπό έλεγχο - Παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Κορωπί, η οποία έκαιγε χαμηλή βλάστηση και απορρίματα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του δήμου Κορωπίου.

Παράλληλα, ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στις 17:45 σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνεται ότι η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα (19/07) είναι στην κατηγορία 3 , δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Τέλος, όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.