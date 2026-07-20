Η Ισπανία είναι η νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, παίρνοντας τον τίτλο από την Αργεντινή, μετά τον μεταξύ τους αγώνα για τον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Ένα γκολ, μετά από την ουσιαστική επικράτηση καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα, ήταν αρκετό για να μπορέσουν οι Ισπανοί να κερδίσουν τη διοργάνωση.

Οι φαν τους πανηγύρισαν, έξαλλα, όπου κι αν βρίσκονταν, ενώ, από την άλλη οι Αργεντινοί έμειναν θλιμμένοι για το χαμένο όνειρο του back του back και για ένα καλύτερο τέλος στην διεθνή καριέρα του Λιονέλ Μέσι.

Από τις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αποτυπώνεται με απόλυτη ευκρίνεια το χάσμα μεταξύ των συναισθημάτων των δύο πλευρών.

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Με τραγούδια, σημαίες και ξέφρενους χορούς, οι Ισπανοί πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του Μουντιάλ. Γιγαντοοθόνες στήθηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας και χιλιάδες άτομα ρίχτηκαν στο πανηγύρι μετά το τελικό σφύριγμα στο γήπεδο.

Οι πανηγυρισμοί στήθηκαν και στην Times Squre, στην καρδιά της Νέας Υόρκης, όπου οι φαν της «Φούρια Ρόχα» ακούστηκαν δυνατά και καθαρά.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι οπαδοί της Αργεντινής έμειναν να θρηνούν για τον αλλιώτικο τελικό που είχαν ονειρευτεί: για τη χώρα τους και ειδικά για τον Μέσι, ο οποίος, πιθανότατα, γιατί με αυτόν ποτέ δεν ξέρεις - δεν θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε άλλο Μουντιάλ.

«Τι συνέβη;» ήταν το ερώτημα Αργεντινών που είχαν συγκεντρωθεί σε μία καντίνα στο Μπουένος Άιρες, με τις καλύτερες διαθέσεις, όταν σκόραρε ο Φερνάν Τόρες.

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Μετά το τελευταίο σφύριγμα υπήρχε έκδηλη απογοήτευση, αλλά έναν αστερίσκο. Ορισμένοι στάθηκαν στη νίκη επί της Αγγλίας, χώρας που δεν συμπαθούν ιδιαίτερα λόγω της διαμάχης για τα Νησιά Φώκλαντ.

«Νικήσαμε τους Άγγλους. Αυτό μετράει» έφτασε να πει ένας 20χρονος, ο οποίος δήλωσε πολύ περήφανος για την εθνική του ομάδα. «Είναι η πρώτη φορά που ένιωσα περήφανος για τη χώρα μου. Νικήσαμε τη Γαλλία στον τελικό του 2022. Έχουμε τρία Παγκόσμια Κύπελλα. Ο Μέσι αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα της Αργεντινής ως ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών» είπε.

Αλλά, δεν μοιράστηκαν όλοι την ίδια οπτική. Στο γήπεδο, η κάμερα έπιασε πολλούς δακρυσμένους οπαδούς, αλλά και ο ίδιος ο Μέσι εμφανίστηκε να κλαίει μετά το τέλος του αγώνα, αποχαιρετώντας τους φιλάθλους.