Αίσιο τέλος στον Πειραιά: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τον συναγερμό για διαρροή υγραερίου

Αίσιο τέλος είχε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα στα όρια Νέου Φαλήρου και Πειραιά, καθώς λίγο μετά τις 14:00 αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση. Ο κίνδυνος από τη διαρροή υγραερίου στο κλειστό πρατήριο καυσίμων αντιμετωπίστηκε επιτυχώς, επιτρέποντας τη σταδιακή επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους και την ομαλοποίηση της κίνησης στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, λίγες ώρες νωρίτερα, εκτυλίχθηκε μια τεράστια επιχείρηση των Αρχών, υπό τον φόβο πιθανής πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 11:30 το πρωί, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τη σοβαρή διαρροή αερίου. Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη αποτελούμενη από 29 πυροσβέστες και 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ επιχείρησε και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Για την ασφάλεια των πολιτών, η Ελληνική Αστυνομία απέκλεισε αμέσως την ευρύτερη περιοχή γύρω από το κλειστό πρατήριο και προχώρησε στην προληπτική εκκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών. Οι αστυνομικοί συνέδραμαν τους κατοίκους ώστε να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Ενδεικτικές της κρισιμότητας της κατάστασης ήταν οι εικόνες (που έφερε στη δημοσιότητα το Orange Press Agency), οι οποίες κατέγραφαν τη μεταφορά μιας ηλικιωμένης γυναίκας με φορείο, ενώ άλλοι κάτοικοι αποχωρούσαν εμφανώς ανήσυχοι με δικά τους μέσα, μέχρι να δοθεί το τελικό «πράσινο φως» από την Πυροσβεστική.