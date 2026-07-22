Μεγάλη κινητοποίηση για τη διαρροή αερίου στον Πειραιά: Απομακρύνουν κατοίκους - Εικόνες από την έρευνα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στο πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή του Πειραιά, όπου εξετάζεται διαρροή αερίου.

Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το σημείο και βοηθούν κατοίκους από γειτονικές πολυκατοικίες να απομακρυνθούν από το σημείο, για την προστασία τους, σε περίπτωση που εκδηλωθεί φωτιά ή υπάρξει έκρηξη.

Από τις εικόνες που φέρνει στη δημοσιότητα το Orange Press Agency, φαίνεται η μεταφορά μία ηλικιωμένης γυναίκας με φορείο, ενώ άλλοι αποχωρούν με ίδια μέσα.

Ο συναγερμός που έφερε την εκκένωση

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και στο σημείο βρίσκονται 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Το πρατήριο υγρών καυσίμων είναι κλειστό, ενώ οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών. Δεν έχει διευκρινιστεί πόσες έχουν εκκενωθεί και πόσοι είναι οι κάτοικοι που άφησαν τα σπίτια τους.

Συναγερμός στον Πειραιά για διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Κλειστοί δρόμοι λόγω του περιστατικού στον Πειραιά

Παράλληλα, λόγω του περιστατικού η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου.

Επιπρόσθετα πραγματοποιούνται εκτροπές στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Πύλης καθώς και στη συμβολή της Πύλης με την οδό Γεννναδίου.

Αλλαγές και στη λειτουργία ΗΣΑΠ και τραμ

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, τέθηκαν σε ισχύ και προσωρινές έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 1 του μετρό (ΗΣΑΠ) και στη γραμμή 7 του τραμ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη γραμμή 1(ΗΣΑΠ) του μετρό και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο-Κηφισιά .

. Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά-Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας-Καλλιθέα.



Συναγερμός στον Πειραιά για διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI