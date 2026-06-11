Συγκίνηση προκαλεί η νέα ανάρτηση της Τίνας Μελισσαροπούλου για τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη, που είχε μεταφερθεί στη Γερμανία για αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό ανεύρησμα που υπέστη, με αφορμή τα γενέθλια του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ.

Συγκεκριμένα, προχωρώντας σε ανάρτηση από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, έγραψε: «Χάρη στη δύναμή σου, την βοήθεια του Θεού και την αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα και γιορτάζουμε όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή αλλά την ημέρα που αναγεννήθηκες!».

«Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου!» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, μετά από πολυήμερη νοσηλεία στον Ευαγγελισμό, ενώ πλέον έχει επιστρέψει στην Ελλάδα.

Τα καλά νέα για την βελτίωση της κατάστασης της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και την επιστροφή του, είχε επιβεβαιώσει με δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης.