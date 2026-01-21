Αιτωλοακαρνανία: «Ο δράστης ήταν ο μόνος που με αγαπούσε»: Ερωτηματικά μετά την κατάθεση της συζύγου

Ερωτηματικά προκάλεσε η κατάθεση της γυναίκας του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά του 44χρονου συγχωριανού του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γυναίκα αποτελεί πρόσωπο - κλειδί καθώς φέρεται να είναι η αιτία της δολοφονίας. Πριν από δώδεκα χρόνια η γυναίκα ήταν σε διάσταση με τον κοινοτάρχη και έφυγε με τον δράστη στην Πάτρα. Αφού μετάνιωσε, γύρισε πίσω στη συζυγική στέγη, με πολλούς να κάνουν λόγο για «έγκλημα ερωτικής αντιζηλίας».

Κατά την κατάθεση της, σύμφωνα με τον STAR υποστήριξε στις αρχές μεταξύ άλλων: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο δράστης μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με αγαπούσε πραγματικά και που με φρόντιζε και έδειχνε να με κατανοεί.

Διαβάστε επίσης: Δολοφονία στο Αγρίνιο: Προθεσμία έλαβε ο 44χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον κοινοτάρχη

Ο κατηγορούμενος μου έλεγε συνεχώς ότι τον απειλούσε και τον προκαλούσε. Το παιδί μου δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσει».

Αιτωλοακαρνανία: Την Τετάρτη στον ανακριτή ο 44χρονος

Ο 44χρονος κατηγορούμενος θα βρεθεί σήμερα Τετάρτη 21/1 στον ανακριτή. Υπενθυμίζεται ότι, μετά το έγκλημα, παραδόθηκε μόνος του στις αρχές.

Υποστήριξε ότι: «Δεν ομολόγησα απλά, αποκάλυψα ακριβώς τι έγινε. Παραδόθηκα στις αρχές και παρέδωσα όλα τα όπλα που είχα στην κατοχή μου για το κυνήγι. Είμαι σοκαρισμένος, τρέμω. Δεν υπήρχε κανένα σχέδιο, δεν ήταν προμελετημένο».

Δολοφονία στο Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας: Τι εξετάζουν οι αρχές

Αν και ο δράστης ομολόγησε το έγκλημα του, πολλά εξακολουθούν να είναι τα ερωτηματικά των αρχών.

Συγκεκριμένα, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη μοιραία συνάντηση των δύο ανδρών: αν υπήρχε ραντεβού, αν στήθηκε ενέδρα και πώς βρέθηκαν και οι δύο οπλισμένοι με κυνηγετικές καραμπίνες.