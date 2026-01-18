Δολοφονία στο Αγρίνιο: Προθεσμία έλαβε ο 44χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον κοινοτάρχη

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 έλαβε ο 44χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι (18/1/2026) στα δικαστήρια Μεσολογγίου υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει παραδεχθεί τη δολοφονία του 50χρονου, προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου, με τον οποίο διατηρούσε στο παρελθόν φιλικές σχέσεις.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, πίσω από το έγκλημα φαίνεται να βρίσκονται ερωτικές διαφορές, συνεχείς προστριβές και απειλές που είχαν σημειωθεί τον τελευταίο χρόνο.

Ο 44χρονος έφτασε στο δικαστικό μέγαρο συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και οδηγήθηκε άμεσα στο εσωτερικό του κτιρίου.

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η αναστάτωση στις κοινότητες Λιθοβούνι και Μεσάριστα, καθώς οι δύο άνδρες γνωρίζονταν από παιδική ηλικία και ήταν φίλοι από την εφηβεία. Η αστυνομία παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή στην περιοχή, λόγω φόβων για ενδεχόμενες αντεκδικήσεις.

«Ή εγώ ή αυτός» - Τι ισχυρίστηκε ο 44χρονος δράστης

Στην κατάθεσή του στην αστυνομία, ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι ήταν σε άμυνα.

Ειδικότερα, είπε πως είδε τον 50χρονο να τον σκοπεύει με καραμπίνα και πυροβόλησε πριν το κάνει εκείνος.

«Η αυτός ή εγώ» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Από την αυτοψία στο σημείο, ωστόσο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί του. Το θύμα φαίνεται ότι ακολούθησε τον 44χρονο, αλλά εκείνος σταμάτησε σε ένα σημείο και όταν έφτασε το όχημα πυροβόλησε σε βάρος του.

Αρχικά, πυροβόλησε μία φορά στο παρμπρίζ με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι και ύστερα άλλες δύο φορές στο πίσω μέρος.

Αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να φανεί με ποιον κι αν μίλησε ο 44χρονος πριν και μετά τον φόνο.

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η σύζυγος του θύματος

Η σύζυγος του 50χρονου είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μετά βίας αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει.

Συγγενείς της την έχουν μεταφέρει σε σπίτι εκτός του χωριού και παρακολουθείται από γιατρό.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο. «Ήταν μία ιστορία που ίσως μπορεί να χαρακτηριστεί αναμενόμενη» φαίνεται να δηλώνουν.