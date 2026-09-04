Ακόμη δεν έχει εντοπιστεί η σορός στον Μαραθώνα: «Η μητέρα μου πέθανε από βιολογικά αίτια», επιμένει η 68χρονη

Γρίφος, παραμένει η υπόθεση στο Μαραθώνα, με την 68χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να λαμβάνει τη σύνταξή της καθώς δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο της δολοφονίας.

Υπενθυμίζεται ότι, η μητέρα είναι θαμμένη εδώ και μια δεκαετία αλλά μετά η σορός δεν εντοπίστηκε μετά τις χθεσινές προσπάθειες με μηχανήματα του δήμου. Κατά την έρευνα, η κόρη της γυναίκας φέρεται να έλεγε ότι δεν θυμάται πού την έχει θάψει και άλλαζε συνέχεια το σημείο.

Παράλληλα, γείτονας αναφέρθηκε στην ιδιόρρυθμη συμπεριφορά της οικογένειας, ενώ ο ίδιος της ο εγγονός δήλωσε ότι «έλεγε ψέματα».

Τι δήλωσε η 68χρονη που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη

Η 68χρονη κόρη, που ομολογησε ότι δεν δήλωσε τη μητέρα της ως νεκρή, για να λαμβάνει τη σύνταξή της, επιμένει ότι η μητέρα της πέθανε από «βιολογικά αίτια».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε: «Ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου. Πέθανε από βιολογικά αίτια. Δεν ξέρω που είναι η μητέρα μου, δεν της έκανα κηδεία».

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Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πραγματοποιήθηκε κηδεία, η απάντησή της ήταν: «Είναι προσωπικά θέματα αυτά».

Ο γιος της, παραδέχτηκε μάλιστα, ότι η μητέρα του λέει ψέματα. Δήλωσε: «Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν λέει ούτε σε μένα πού έχει βάλει τη γιαγιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, όταν στο παρελθόν ρωτούσε τη μητέρα του για τη γιαγιά του, εκείνη του απαντούσε πως «έχω τακτοποιήσει το θέμα, μην ασχολείσαι».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε συχνή επαφή με τη γιαγιά του, καθώς βρισκόταν στα Τρίκαλα μαζί με τον πατέρα του και δεν έμενε μόνιμα στην περιοχή.

Μαραθώνας: Τα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές

Μετά από τις αντιφάσεις στα όσα λέει η μητέρα, η οποία ισχυρίζεται ότι έθαψε το πτώμα το οποίο δεν έχει βρεθεί και δεδομένου ότι δεν είχε αποκαλύψει ποτέ στον γιο της το σημείο παρόλο που την ρώταγε, οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.

Αρχικά, πρέπει να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός της 68χρονης ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια ή αν προκύψουν διαφορετικά στοιχεία από την έρευνα.

Οι έρευνες συνεχίζονται παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, με τις Αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου φέρεται να έχει ταφεί η 90χρονη. Μέχρι να βρεθεί η σορός και να εξεταστούν τα σχετικά ευρήματα, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.