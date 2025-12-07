«Ακούνητοι» οι αγρότες: Έκλεισαν και την Εγνατία - Νέοι αποκλεισμοί και μπλόκα σήμερα

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ να είναι «ακούνητα» στο τελωνείο του Προμαχώνα., απιοκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για τα φορτηγά μέχρι τις 16:00.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, ο αποκλεισμός του τελωνείου μόνο για τα φορτηγά ξεκίνησε στις 11:45 και ξεκίνησε να δημιουργείται ουρά χιλιομέτρων από νταλίκες και εντός ελληνικού, αλλά και βουλγαρικού εδάφους, αν και σήμερα Κυριακή η διέλευση φορτηγών από τον Προμαχώνα δεν είναι η ίδια όπως τις καθημερινές.

Την ίδια στιγμή κλείνουν και την Εγνατία Οδό. Συγκεκριμένα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Ξάνθη έκελισαν το ρεύμα προς Κομοτηνή στο ύψος του Κόμβου Βαφέικων.

Διαβάστε επίσης: Αποφασισμένοι να μείνουν στα μπλόκα οι αγρότες: «Αγώνας διαρκείας μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας»

Εγνατία: Πώς θα πραγματοποιείται η κυκλοφορία

Συνεπώς μέχρι νεότερης απόφασής τους, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται είτε δια της παλαιάς εθνικής οδού (μέσω Πόρτο Λάγους) είτε μέσω Ιάσμου, από του οποίου τον κόμβο οι οδηγοί μπορούν να επανέλθουν στον αυτοκινητόδρομο.

Αγρότες: Πού υπάρχουν μπλόκα

Σήμερα, Κυριακή (7/12) μπλόκα υπάρχουν σε:

Φθιώτιδα

Βοιωτία

Τελωνεία (Ευζόνων, Κήπων, Εξοχής, Νίκης)

Δυτική Μακεδονία

Ηλεία

Θεσσαλονίκη

Από σήμερα αρχίζει να δίνει το παρών και η Κρήτη με μπλόκα σε Χανιά και Ηράκλειο. Αργότερα, μέασ στην ημέρα, θα αποφασιστούν τα περαιτέρω βήματα.