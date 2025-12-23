Μέτρα στήριξης ζητούν ξενοδόχοι που ισχυρίζονται πως λόγω των ακυρώσεων που έχουν φέρει τα μπλόκα των αγροτών έχουν χάσει πολύ μεγάλο μέρος του τζίρου τους και ζητούν αναστολές πληρωμών για χρέη.

Όπως αναφέρει το Open, η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ευρυτανίας έστειλε επιστολή στην κυβέρνηση και τους συναρμόδιους υπουργούς, μιλώντας για απώλειες που υπερβαίνουν το 70%.

«Έχουμε χάσει από τις κινητοποιήσεις των αγροτών περίπου το 60% - 70% του τζίρου που θα είχαμε κάνει μέχρι σήμερα», ανέφερε η πρόεδρος των Ξενοδόχων Ευρυτανίας, Σοφία Φλέγκα. «Ζητάμε τρίμηνη αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων», συμπλήρωσε.

Στο Πήλιο, «θα κάνουμε Χριστούγεννα με μάξιμουμ το 50% των κρατήσεων», ενώ «δεν υπάρχει καμία κινητικότητα για την Πρωτοχρονιά», ανέφερε πρόεδρος των Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφείρης.

Διαβάστε ακόμα: Στην κυκλοφορία δόθηκε η Εθνική Οδός στα Μάλγαρα: Οι αγρότες ανοίγουν τα μπλόκα για τις γιορτές

Στη Δράμα, οι ξενοδόχοι αναφέρουν ότι έχουν χάσει το 40% των διανυκτερεύσεων και του τζίρου, μιλώντας για χαμένη σεζόν. «Τα μπλόκα των αγροτών επηρέασαν πολύ τις κρατήσεις και την επισκεψιμότητα την οποία είχαμε στην περιοχή.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το πρώτο 20ήμερο του Δκεμβρίου, να καταγράψουμε πτώση λεως και 40% τόσο σε διανυκτερεύσεις, αλλά και γενικότερα σε τζίρο στην αγορά της περιοχής», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Δράμας, Άγγελος Καλλίας.

Παράλληλα εντείνονται οι ανησυχίες των παραγόντων της αγοράς για άνοδο των τιμών, ιδιαίτερα στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, από τα αυξημένα κόστη.