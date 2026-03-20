Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας ανακοίνωσε η Hellenic Train

Τις ακυρώσεις και τις τροποποιήσεις δρομολογίων, λόγω της 24ωρης απεργίας, που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Τρένο της Hellenic Train
Τρένο της Hellenic Train
Λόγω της 24ωρης απεργίας που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Παράλληλα, αλλαγές θα υπάρξουν και από το βράδυ της Κυριακής 22 Μαρτίου, καθώς ορισμένα δρομολόγια θα εκτελεστούν με λεωφορεία. Συγκεκριμένα, η αμαξοστοιχία 2534 (Αθήνα–Χαλκίδα) των 22:28 θα εξυπηρετείται με λεωφορείο στο τμήμα Αφίδναι–Χαλκίδα, χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο, ενώ το δρομολόγιο 2539 (Χαλκίδα–Οινόη) των 00:00 θα πραγματοποιηθεί επίσης οδικώς.

Αντίστοιχα, το δρομολόγιο 1239 (Αεροδρόμιο–Ταύρος) με αναχώρηση στις 23:32 θα εκτελεστεί με ενδιάμεσες στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα, ενώ τα δρομολόγια 2302 και 2304 (Πειραιάς–Κιάτο) των 21:14 και 22:14 αντίστοιχα θα πραγματοποιηθούν χωρίς στάση στο Ζευγολατιό.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως για τις αλλαγές και να προγραμματίζουν ανάλογα τις μετακινήσεις τους.

