Χθες Παρασκευή (28/11) είδαμε ένα αγριογούρουνο να κόβει βόλτες στο Περιστέρι μέσα από σχετικό βίντεο στο TikTok.
Σήμερα Σάββατο (29/11) στον αέρα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο από τις 5» προβλήθηκε μια φωτογραφία που βλέπουμε ένα αγριογούρουνο (το ίδιο;) μαζί με μια αλεπού στην Πετρούπολη.
Με μια πρώτη ματιά στη φωτογραφία, θα νόμιζε κανείς ότι είναι προϊόν επεξεργασίας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά σύμφωνα με την εκπομπή του ERT News, δεν ισχύει κάτι τέτοιο και η φωτογραφία είναι πέρα για πέρα αληθινή.
- Αλεπού μαζί με αγριογούρουνο στην Πετρούπολη - Μια φωτογραφία που δεν βλέπουμε συχνά
