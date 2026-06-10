Σημαντικές πληροφορίες έρχονται στο φως για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στη Μεσαρά, καθώς ένας από τους φερόμενους δράστες εμπλεκόταν στην υπόθεση του επίσης δολοφονημένου φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Όπως μεταφέρει το Star, ένας από τους τρεις συλληφθέντες για τον φόνο του δημάρχου του Απεσωκαρίου Ηρακλείου, συγκεκριμένα ο αναφερόμενος ως γιος του άλλου δράστη, εμπλέκεται στην υπόθεση του αδικοχαμένου φοιτητή που υπέστη bullying μέχρι θανάτου στα Γιάννενα.

Επισημαίνεται πως ο εν λόγω δεν είχε κάτσει ως κατηγορούμενος στο εδώλιο για την πολύκροτη υπόθεση Γιακουμάκη.

Από τον Δασκαλάκη στον Γιακουμάκη: Η «γέφυρα» του εγκλήματος

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως και τα δύο εγκλήματα δεν συνδέονται μόνο από το εν λόγω πρόσωπο, αλλά παρουσιάζουν και δομικές ομοιότητες.

Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης, με καταγωγή από την Κρήτη, φοιτούσε στη Γαλακτοκομική Ιωαννίνων την περίοδο της τραγωδίας. Βρέθηκε νεκρός στις 15 Μαρτίου του 2015, έπειτα από σχεδόν έναν μήνα κατά τον οποίο αγνοούταν, ενώ έφερε τραύματα από μαχαίρι στις φλέβες του χεριού του.

Η υπόθεση, που θεωρήθηκε αρχικά ξεκάθαρη αυτοκτονία, περιπλέχθηκε όταν αποκαλύφθηκε πως ο Γιακουμάκης υφίστατο σκληρό bullying από ομάδα Κρητικών συμφοιτητών του στα Γιάννενα, οι οποίοι του ασκούσαν ψυχολογική και σωματική βία.

Οι ποινές που έχουν επιδοθεί στους κύριους υπόπτους για την υπόθεση μέχρι σήμερα είναι τραγελαφικές, και κυμαίνονται από ολίγιστες ώρες κοινωνικής εργασίας έως μόνο μερικούς μήνες φυλάκισης.

Η επιδίωξη της οικογένειας Γιακουμάκη για δίωξη για ανθρωποκτονία κατ' αγνώστων δεν έχει τελεσιδικήσει μέχρι σήμερα.

Από την άλλη, στην υπόθεση Δασκαλάκη, ο θάνατός του έδινε αρχικά και αυτός ενδείξεις αυτοκτονίας. Ωστόσο, με την ανάδυση νέων στοιχείων για τις κτηματικές αντιδικίες με διάφορα «καλά παιδιά» της περιοχής, και την εξέταση των τραυμάτων του, πλέον η υπόθεση έχει πάρει τη γραμμή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.