Τη στιγμή που οι αστυνομικές έρευνες στη Μεσαρά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, για τη δολοφονία του προέδρου Απεσωκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου.

Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση, με τη συμμετοχή περισσότερων από 50 αστυνομικών της Ασφάλειας και της ΟΠΚΕ, οι οποίοι προχώρησαν σε πολλαπλές προσαγωγές προτού «κλειδώσουν» οι βασικοί ύποπτοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν πατέρα, τον γιο του, καθώς και σε έναν υπάλληλό τους που εργαζόταν ως βοσκός.

Μεσαρά: Τα «προηγούμενα» των υπόπτων με το θύμα

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι είναι κάτοικοι της περιοχής, φέρονται να είχαν έντονες προσωπικές και επαγγελματικές διαφορές με το θύμα. Η κατηγορία που αναμένεται να τους απαγγελθεί αφορά το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης.

Ο 49χρονος, ο οποίος διατελούσε χρέη προέδρου της τοπικής κοινότητας Απεσωκαρίου, είχε βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων λόγω της θεσμικής του ιδιότητας.

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν μια παγιωμένη κατάσταση παραβατικότητας, που σχετίζεται με την ανεξέλεγκτη βόσκηση, τις καταπατήσεις ιδιοκτησιών και τις αγροζημιές, ζητήματα με τα οποία το θύμα είχε συγκρουστεί ανοιχτά, προσπαθώντας να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των συγχωριανών του.

Η τροπή στην υπόθεση έρχεται αμέσως μετά την ανατροπή των αρχικών εκτιμήσεων, οι οποίες έκαναν λόγο για ατύχημα. Το ιατροδικαστικό πόρισμα αποδείχθηκε καταλυτικό, καθώς τα ευρήματα έδειξαν σοβαρά, συντριπτικά τραύματα και πολλαπλά κατάγματα στο πίσω μέρος του κρανίου του 49χρονου. Η φύση των τραυμάτων απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας απλής πτώσης και έστρεψε τις έρευνες στην κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας.

Στην επιτάχυνση των διαδικασιών συνέβαλε καθοριστικά και η κατάθεση ενός βασικού μάρτυρα, ο οποίος προσκόμισε στις αρχές κρίσιμα στοιχεία και ένα επίμαχο βίντεο. Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται ο βασικός ύποπτος να κινείται προς το σημείο όπου ο άνδρας δέχτηκε τη φονική επίθεση.