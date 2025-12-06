Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Χιλιάδες κόσμου στις πορείες, 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του

Χιλιάδες πολίτες τίμησαν τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας, με πορείες και συγκεντρώσεις. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων δεν έλειψαν τα επεισόδια ανάμεσα σε ομάδες διαδηλωτών και τις αστυνομικές δυνάμεις.

Διαβάστε ακόμα: Πορεία για Γρηγορόπουλο: Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας - Χημικά και συλλήψεις

Το βίντεο του Reader από τα επεισόδια:

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Η πορεία μνήμης

Συμπληρώθηκαν σήμερα 17 χρόνια από το βράδυ της δολοφονίας του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια από τον ειδικό φρουρό της ΕΛ.ΑΣ., Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Πορεία για τα 17χρονια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου | EUROKINISSI

Στην Αθήνα, περίπου 5.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη μεγάλη πορεία που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης. Με συνθήματα όπως «Οι εξεγέρσεις του χθες φωτίζουν τους αγώνες του σήμερα» και «Δεν είπαμε ακόμα την τελευταία λέξη – αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη», οργανώσεις της αριστεράς, συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου και φοιτητικοί σύλλογοι συγκεντρώθηκαν στις 18:00 στα Προπύλαια, ενώ η πορεία προς το Σύνταγμα ξεκίνησε γύρω στις 19:00.

Τα επεισόδια

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της διαδήλωσης σημειώθηκε ένταση, όταν η κεφαλή της πορείας επιχείρησε να στρίψει στην οδό Μπενάκη με κατεύθυνση τα Εξάρχεια, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στη συμβολή Τζαβέλλα και Μεσολογγίου. Στο σημείο, αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους διαδηλωτές κάνοντας χρήση χημικών. Η ένταση ωστόσο δεν κλιμακώθηκε και εκτονώθηκε σχετικά γρήγορα.

Επεισόδια στην πορεία για την επέτειο Γρηγορόπουλου | EUROKINISSI

Συγκινητικές στιγμές στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Μετά το τέλος της πορείας πλήθος ανθρώπων συγκεντρώθηκε στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, όπου επικράτησε συγκινητική ατμόσφαιρα, με τραγούδια αφιερωμένα στη μνήμη του.

Βίντεο του Reader με συγκεντρωμένους γύρω από το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου: