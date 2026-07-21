Αλέξης Σταμάτης: Το «αντίο» της συζύγου του Εύας Σιμάτου, με ποίημα από τη συλλογή του

Το «αντίο» στον Αλέξη Σταμάτη, είπε με τη σειρά της η Εύα Σιμάτου, σύζυγος του συγγραφέα, η οποία επέλεξε να αναρτήσει ένα απόσπασμα από το ποίημά του «Υστερόγραφο στο Φως».

Την ανάρτησή της, συνοδεύει μια φωτογραφία του Αλέξη Σταμάτη, ενώ εκατοντάδες είναι τα σχόλια χρηστών στο Facebook, που εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

Στο post, η Εύα Σιμάτου, γράφει: «Ένα ποίημα του Αλέξη: Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου. Γράφω επειδή υπάρχει χώρος ανάμεσα σε δύο εκλάμψεις — και θέλησα να σταθώ εκεί. Σε ευχαριστώ που άντεξες τη διάρκεια. και δεν έφυγες όταν άρχισε να πονά.

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Ποτέ δεν μίλησα με τον θεό. Ίσως επειδή η γλώσσα μου είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλα στόματα. Αλλά τον ένιωσα. Ως παύση που δεν μου ανήκε. Η ποίηση δεν αλλάζει τον κόσμο. Αλλάζει την ταχύτητα με την οποία σε διαπερνά. Και τότε, κάποιες νύχτες, μπορείς να αναπνέεις χωρίς εξήγηση.

Αυτό το βιβλίο απλώς διατηρεί το σχήμα ενός σώματος που δεν πρόλαβε να γείρει σε άλλο σώμα. Αν βρίσκεσαι εκεί, σε κάποιο άλλο γεωγραφικό σημείο, σε μια σχέση χωρίς ονόματα — κράτα αυτό:

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Η φωνή που δεν ζητά να ακουστεί είναι αυτή που παραμένει. Όχι γιατί είναι δυνατή. Αλλά γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού να πάει», αναφέρει το απόσπασμα που επέλεξε η σύζυγος του συγγραφέα.

