Άλκης Γιαννακάς: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του ηθοποιού - Συντετριμμένη η επί χρόνια σύντροφός του

Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του Άλκη Γιαννακάς. Συντετριμμένη η επί 25 χρόνια σύντροφος του αξέχαστου ηθοποιού.

κηδεία Άλκη Γιαννακά
Κηδεία Άλκη Γιαννακά | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Το τελευταίο αντίο στον Άλκη Γιαννακά είπαν σήμερα Πέμπτη (16/10) συγγενείς και φίλοι σε κλίμα συγκίνησης

Η κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών έγινε στις 11.00 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Ελληνικό.

Η επί 25 χρόνια σύντροφός του, Κατερίνα, έφτασε στον Ιερό Ναό έχοντας στο πλευρό της την ανιψιά της με τη θλίψη να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. 

Το παρών στο τελευταίο αντίο έδωσαν - μεταξύ άλλων - η Άννα Φόνσου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Κώστας Πρέκας, η Νάντια Καραγιάννη με όλους να λένε τα καλύτερα λόγια για τον Άλκη Γιαννακά. 

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Η προσωπικότητά του ήταν πολύ έντονη, θα μου λείψει πάρα πολύ. Κάναμε σχέδια και όνειρα, αλλά δυστυχώς η ζωή τα έφερε αλλιώς», είχε δηλώσει η σύντροφος του ηθοποιού, Κατερίνα, στο Πρωινό λίγο μετά τη γνωστοποίηση της είδησης του θανάτου του. 

Δείτε φωτογραφίες:

κηδεία Άλκη Γιαννακά
Κηδεία Άλκη Γιαννακά | Intime News
κηδεία Άλκη Γιαννακά
κηδεία Άλκη Γιαννακά | NDPPHOTO / NDP PHOTO
κηδεία Άλκη Γιαννακά
NDPPHOTO / NDP PHOTO
κηδεία Άλκη Γιαννακά
NDPPHOTO / NDP PHOTO
Κώστας Πρέκας
Κώστας Πρέκας | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Άννα Φόνσου
Άννα Φόνσου | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Σπύρος Μπιμπίλας
Σπύρος Μπιμπίλας | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Νάντια Καραγιάννη
Νάντια Καραγιάννη | NDPPHOTO / NDP PHOTO
κηδεία Άλκη Γιαννακά
Intime News
κηδεία Άλκη Γιαννακά
Intime News
κηδεία Άλκη Γιαννακά
Intime News
κηδεία Άλκη Γιαννακά
Κηδεία Άλκη Γιαννακά | Intime News
κηδεία Άλκη Γιαννακά
Κηδεία Άλκη Γιαννακά | Intime News

 

