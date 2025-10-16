Άλκης Γιαννακάς: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του ηθοποιού - Συντετριμμένη η επί χρόνια σύντροφός του

Το τελευταίο αντίο στον Άλκη Γιαννακά είπαν σήμερα Πέμπτη (16/10) συγγενείς και φίλοι σε κλίμα συγκίνησης
Η κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών έγινε στις 11.00 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Ελληνικό.
Διαβάστε ακόμα - Άννα Κυριακού: Συγκίνηση στην κηδεία της «θείας Μπεμπέκας» - «Λύγισε» ο γιος της
Η επί 25 χρόνια σύντροφός του, Κατερίνα, έφτασε στον Ιερό Ναό έχοντας στο πλευρό της την ανιψιά της με τη θλίψη να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της.
Το παρών στο τελευταίο αντίο έδωσαν - μεταξύ άλλων - η Άννα Φόνσου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Κώστας Πρέκας, η Νάντια Καραγιάννη με όλους να λένε τα καλύτερα λόγια για τον Άλκη Γιαννακά.
«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Η προσωπικότητά του ήταν πολύ έντονη, θα μου λείψει πάρα πολύ. Κάναμε σχέδια και όνειρα, αλλά δυστυχώς η ζωή τα έφερε αλλιώς», είχε δηλώσει η σύντροφος του ηθοποιού, Κατερίνα, στο Πρωινό λίγο μετά τη γνωστοποίηση της είδησης του θανάτου του.
Δείτε φωτογραφίες:
