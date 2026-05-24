Μενού

Αλλαγές στη λειτουργία του ΗΣΑΠ λόγω Final Four - Τι θα ισχύσει και ποιες ώρες

Με αλλαγές η κυκλοφορία του ΗΣΑΠ το απόγευμα, λόγω της διεξαγωγής του τελικού του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ.

Reader symbol
Newsroom
ΗΣΑΠ
ΗΣΑΠ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Αλλαγές θα υπάρξουν στη λειτουργία της γραμμής του ΗΣΑΠ, λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ μεταξύ του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. 

Με εντολή της ΕΛΑΣ, ο σταθμός στο Φάληρο θα λειτουργεί για κάποια ώρα αποκλειστικά για τις ανάγκες μετακίνησης των φιλάθλων προς το γήπεδο.

Ειδικότερα, ο σταθμός «Φάληρο» από τις 17:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης τους προς τον σταθμό «Ειρήνη», χωρίς στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται από τον σταθμό «Φάληρο» κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ