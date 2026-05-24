Αλλαγές στη λειτουργία του ΗΣΑΠ λόγω Final Four - Τι θα ισχύσει και ποιες ώρες

Αλλαγές θα υπάρξουν στη λειτουργία της γραμμής του ΗΣΑΠ, λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ μεταξύ του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, ο σταθμός στο Φάληρο θα λειτουργεί για κάποια ώρα αποκλειστικά για τις ανάγκες μετακίνησης των φιλάθλων προς το γήπεδο.

Ειδικότερα, ο σταθμός «Φάληρο» από τις 17:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης τους προς τον σταθμό «Ειρήνη», χωρίς στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται από τον σταθμό «Φάληρο» κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό.