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Αλμυρός: Έγκυος έπεσε θύμα άγριας ενδοοικογενειακής βίας - Η γειτόνισσα δεν είδε τη δουλειά της και την έσωσε

Μία γυναίκα εγκυμονούσα στον Αλμυρό έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από τον 28χρονο σύντροφό της, αλλά επενέβη γειτόνισσα και την έσωσε.

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Εγκυμοσύνη
Εγκυμοσύνη | Φωτ. Αρχείου: Shutterstock
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Θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφό της έπεσε μία 22χρονη εγκυμονούσα στον Αλμυρό, η οποία σώθηκε χάρη σε παρέμβαση γειτόνισσάς της. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το gegonota.gr, η 22χρονη και ο 28χρονος σύντροφός της είχαν καυγά, για ασήμαντη αφορμή, όταν εκείνος της επιτέθηκε στο σπίτι τους στις 30 Αυγούστου.

Ο άνδρας, όπως γίνεται γνωστό, την κλώτσησε στα πόδια, στο κεφάλι και στην πλάτη.

Η γειτόνισσα, που έτυχε να είναι παρούσα, κάλεσε την αστυνομία που έφτασε στο σημείο και συνέλαβε τον άνδρα.

Ο 28χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε καθώς δεν παρέστη η 22χρονη. 

Η διαδικασία επαναλήφθηκε σήμερα, Πέμπτη (03/09), με τον δράστη να επιβεβαιώνει πως κλώτσησε την έγκυο σύντροφό του και ζήτησε να ακολουθηθεί η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.

Η 22χρονη απουσίαζε για ακόμη μία φορά από την αίθουσα και έτσι το δικαστήριο ανέβαλε εκ νέου την υπόθεση για τις 17 Σεπτεμβρίου. 

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