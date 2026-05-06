Αμμουδάρα: «Φύγε από την Κρήτη, θα γίνει το κακό» - Οι εκκλήσεις της οικογένειας στο θύμα

O 54χρονος που δολοφόνησε εν ψυχρώ τον 20χρονο στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο. φέρεται ότι είχε εδώ και χρόνια δείξει σημάδια εκδικιτικών συμπεριφορών. Για τον λόγο αυτό, οι γονείς του νεαρού Νικήτα, τον προειδοποιούσαν λέγοντάς του να φύγει από την Κρήτη.

Σύμφωνα με το creta24.gr, οι γονείς του, τού έλεγαν να μείνει στην Αθήνα καθώς είχαν καταλάβει πως ο 54χρονος πατέρας του 17χρονου που είχε «σβήσει» στη ΜΕΘ του Βενιζελείου, μέρες μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και το οποίο οδηγούσε ο 21χρονος, είχε καταρρεύσει ψυχικά, και δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον θάνατο του γιού του. «Φύγε από την Κρήτη, θα γίνει το κακό», έλεγαν στον γιο τους.



Ακόμη και εντός των δικαστικών αιθουσών, φέρεται ότι είχε κάνει σαφές ότι θεωρούσε τον 21χρονο υπεύθυνο για τον χαμό του γιου του με την οργή του να μεγαλώνει περισσότερο κατά την πάροδο του χρόνου.

Μετά το περιστατικό που είχε σημειωθεί τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων του 2024, στον 54χρονο είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει τον Νικήτα. Ο νεαρός είχε δεχτεί επίθεση από άγνωστο -όπως είχε καταθέσει άτομο- ενώ ανέβαινε τα σκαλιά του σπιτιού του.

Αμμουδάρα: Το χρονικό

περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης (05/05), όταν ο δράστης φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο όχημα του νεαρού στην περιοχή της Αμμουδάρας.

Ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο ο 54χρονος άρχισε να ανοίγει πυρ σε βάρος του, πυροβολώντας τον τέσσερις φορές στο θώρακα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Λίγη ώρα μετά, ο δράστης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε, ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου.