Αμμουδάρα: Η σύντροφος του 21χρονου έκανε βιντεοκλήση μαζί του την ώρα της δολοφονίας του

Ανατριχίλα προκαλούν οι νέες πληροφορίες που ήρθαν στο φως για την δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης από τους πυροβολισμούς 54χρονου.

Όπως αποκαλύφθηκε από τον MEGA, την στιγμή που εκτυλισσόταν η εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου, ο νεαρός βρισκόταν σε ανοιχτή βιντεοκλήση μέσω Viber με τη σύντροφό του, η οποία σπουδάζει εκτός Κρήτης.

Συγκεκριμένα, μέσα από την οθόνη του κινητού της είδε με τα μάτια της τον 54χρονο να χτυπά το αυτοκίνητο του 21χρονου και στη συνέχεια να ανοίγει πυρ σε βάρος του.

Ούσα σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τόσο την αδερφή του θύματος όσο και τις Αρχές, περιγράφοντας είδε σε ζωντανό χρόνο.

Το κίνητρο του 54χρονου καθ΄ομολογίαν δράστη υποστήριξε ότι ήταν ο θάνατος του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα, καθώς οδηγός φέρεται να ήταν ο 21χρονος που δολοφονήθηκε πριν από ένα 24ωρο.

«Τετ-α-τετ ήρθαμε πριν βγάλει το όπλο να πυροβολήσει»

Η οικογένεια του 21χρονου είχε προτείνει πολλές φορές να μετακομίσει στην Αθήνα, ωστόσο εκείνος δεν ήθελε να αφήσει το Ηράκλειο.

Οι επιθέσεις και οι εντάσεις αποτελούσαν συχνό φαινόμενο, όπως λένε συγγενείς και φίλοι των δύο οικογενειών.

Οι απειλές ήταν επαναλαμβανόμενες, ενώ κατά διαστήματα γείτονες του 21χρονου ανέφεραν πως ο άντρας που τον είχε στοχοποιήσει, παρακολουθούσε τις κινήσεις του.

Οι στενοί συγγενείς του άτυχου νεαρού κάνουν λόγο για ένα έγκλημα προμελετημένο, καθώς υποστηρίζουν πως ο 21χρονος βρισκόταν διαρκώς στο στόχαστρο, αλλά έμεινε απροστάτευτος.

Οι γονείς και οι αδερφή του 21χρονου που δολοφονήθηκε, μιλούν για τραγικά λάθη από πλευράς της Αστυνομίας, που οδήγησαν στο να χαθεί, όπως λένε, ο άνθρωπός τους.

«Μου είχε κάνει μήνυση για ψευδή κατηγορία. Όταν έκανε την επίθεση να τον σκοτώσει κάτω από το σπίτι μας, μου έκανε μήνυση ότι τον κατήγγειλα, λέει, και δεν ήταν αυτός. Προφανώς και τον είδα. Τετ-α-τετ ήρθαμε πριν βγάλει το όπλο να πυροβολήσει. Μπροστά ήμουνα και έπεσε ο αδερφός μου πάνω μου» είπε χαρακτηριστικά η αδελφή του στο MEGA.

«Όταν είχε ρίξει τον αδερφό μου κάτω, όταν έκανε την επίθεση στο σπίτι μας, όταν βγήκα έξω, γιατί εγώ βγήκα και κυνήγησα τον αδερφό μου και τον σταμάτησα, που τον είχε κάτω και τον έδερνε και έτρεξε αυτός να φύγει, εγώ αυτόν πήρα κυνήγι. Απλά σταμάτησε απέναντί μου και με κοιτούσε και τον κοιτούσα και μετά έβγαλε το όπλο και έπεσε ο αδερφός μου πάνω μου. Το όπλο το έβγαλε από το τσαντάκι που φορούσε στη μέση του», συμπλήρωσε η αδελφή του δολοφονημένου 21χρονου.