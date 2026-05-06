Αμμουδάρα: Τον πυροβόλησε 6 φορές κι έπειτα τον κλωτσούσε με μανία - Το σοκαριστικό βίντεο που έχουν οι Αρχές

Οι ανατριχιαστικές στιγμές της δολοφονίας του 21χρονου έχουν καταγραφεί σε βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές. Ο 54χρονος αφού πυροβόλησε έξι φορές τον άτυχο νεαρό, συνέχισε κλωτσώντας το σώμα του που κείτονταν αιμόφυρτό στο έδαφος.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr οι αστυνομικοί που είδαν το βίντεο, δεν κρύβουν το σοκ που υπέστησαν βλέποντας το άγριο σκηνικό που εκτυλίχθηκε στη μέση του δρόμου, στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης.

Αμμουδάρα: Το χρονικό της δολοφονίας

Ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγος του κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηράκλειο, ενώ ο άτυχος 21χρονος κατευθύνονταν προς Γαζί. Ξαφνικά ο 54χρονος αλλάζει κατεύθυνση και πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο του 21χρονου. Και τα δυο οχήματα ακινητοποιούνται.

Από κάμερες ασφαλείας το θύμα καταγράφεται να βγαίνει από το αυτοκίνητο του, αντιλαμβανόμενος ότι κινδυνεύει και προσπαθεί να κλωτσήσει τον 54χρονο για να τον αποφύγει και να γλιτώσει.

Μεταφέρεται ακόμη ότι, μέσα στον πανικό του, το θύμα κινήθηκε σε κατεύθυνση εντός του οπτικού πεδίου του 54χρονου πατέρα, στην προσπάθειά του - όπως εκτιμάται - να βρει καταφύγιο σε παρακείμενη κατοικία, όπου και υπήρχε ανοιχτή αυλόπορτα.

Ο 54χρονος τότε τον πυροβολεί έξι φορές. Ο άτυχος νέος πέφτει στο έδαφος κι έπειτα ο 54χρονος άρχισε να κλωτσά το σώμα του.

Ο 21χρονος είχε υποβάλλει μήνυση για παραβίαση δικαστικής απόφασης

Στις 4 Μαρτίου ο 21χρονος είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και είχε υποβάλλει μήνυση για παραβίαση δικαστικής απόφασης από μέρους του φονιά του. Σχεδόν δυο μήνες πριν την εκτέλεση του δηλαδή, στην Αμμουδάρα. Και δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό.

Όπως γράφει το Cretalive.gr. τον Δεκέμβριο του 2024 είχε καταγγελθεί σε βάρος του 54χρονου πρόκληση σωματικών βλαβών και οπλοχρησία. Μάλιστα, τότε, οι Αρχές είχαν αφαιρέσει την κυνηγετική καραμπίνα που την κατείχε νόμιμα. Για την περίπτωση αυτή είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και τη μη προσέγγισης του άτυχου 21χρονου, αλλά και της αδερφής του, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Η υπόθεση είχε παραπεμφθεί στην κύρια ανάκριση καθώς τελικά σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μία ακόμα καταγγελία είχε γίνει στην Αστυνομία το καλοκαίρι του 2024. Μέλη της οικογένειας του 21χρονου θύματος είχαν κάνει καταγγελία για απειλές από μέρους του 54χρονου και της συζύγου του.

Α. Σπανάκη: «Ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου»

«Ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου» ανέφερε, μιλώντας στους δημοσιογράφους η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου, κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη, επισημαίνοντας ότι όλοι στην οικογένεια «ζούσαν σε ένα διαρκές καθεστώς φόβου».