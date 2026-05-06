Μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση απολοήθηκε ο 54χρονος που σκότωσε εν ψυχρώ τον 21χρονο στην Αμμουδάρα Κρήτης, θέλοντας να αποδώσει την πράξη του σε ψυχική κατάρρευση που, όπως ισχυρίζεται, επήλθε μετά τον θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο το 2023.

Ο ίδιος υποστήριξε πως η ζωή του «πάγωσε» από τη στιγμή του θανάτου, διαγράφοντας μία καθημερινότητα μέσα στο πένθος και την απομόνωση, όπως μεταφέρει το Creta Live.

«Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, για τη φερόμενη ψυχική του επιβάρυνση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η απουσία ουσιαστικής εξέλιξης στη δικαστική διερεύνηση του τροχαίου ενίσχυε την οργή και την απογοήτευσή του.

Αμμουδάρα: Τεταμένο παρελθόν με το θύμα

Στην προανακριτική του απολογία φέρεται να επικαλείται και εντάσεις με το θύμα, κάνοντας λόγο για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που, κατά τον ίδιο, όξυναν περαιτέρω την ψυχολογική του κατάσταση.

Καθοριστικό ρόλο αποδίδει στην ημέρα του φονικού όταν, επιστρέφοντας από μνημόσυνο, η συνάντηση με τον 21χρονο, όπως διατείνεται, λειτούργησε ως «σκανδάλη».

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου», είπε, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή έχασε τον έλεγχο, υπό το βάρος έντονων συναισθημάτων.

Στο εδώλιο κάθεται επίσης η σύζυγός του φονιά, η οποία κατηγορείται ότι μέσα στο αυτοκίνητο με τον σύζυγό της, τον προέτρεψε να διαπράξει τη δολοφονία.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά, βρισκόταν μαζί του στο όχημα τη στιγμή του περιστατικού και αντέδρασε έντονα, προσπαθώντας να τον αποτρέψει, φωνάζοντας «μη Κώστα, μη» σε κατάσταση πανικού. Το στοιχείο αυτό προβάλλεται από τον κατηγορούμενο ως ισχυρισμός ότι η πράξη δεν ήταν προσχεδιασμένη και εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αναμένεται, για λόγους ασφαλείας, να μεταβούν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, για την προβλεπόμενη ποινική διαδικασία, δηλαδή για την άσκηση των ποινικών διώξεων στο ζευγάρι και για να δοθεί προθεσμία για τις απολογίες τους.

Αμμουδάρα: Το χρονικό του φόνου

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης (05/05), όταν ο δράστης φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο όχημα του νεαρού στην περιοχή της Αμμουδάρας.

Ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο ο 54χρονος άρχισε να ανοίγει πυρ σε βάρος του, πυροβολώντας τον τέσσερις φορές στο θώρακα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Λίγη ώρα μετά, ο δράστης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε, ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου.