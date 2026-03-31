Αμπελόκηποι: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την παράνομη εκτροφή ζώων σε ταράτσα πολυκατοικίας

Δικογραφία σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων σε βάρος ημεδαπού, καθώς και εταιρείας διαχείρισης ακινήτου, για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων (ν. 4830/2021), έπειτα από καταγγελία για παράνομη εκτροφή σε ταράτσα κτιρίου στην περιοχή των Αμπελόκηποι Αθήνας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο σε κτίριο επί της λεωφόρου Κηφισίας, όπου διαπιστώθηκε ότι στον κοινόχρηστο χώρο της ταράτσας είχε στηθεί πρόχειρη εγκατάσταση για τη διατήρηση ζώων φάρμας.

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν αίγες, όρνιθες, πάπιες και άλλα πτηνά, τα οποία ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες, με εμφανή προβλήματα καθαριότητας και φροντίδας. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην περισυλλογή των ζώων, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης κρίθηκαν επιβαρυντικές τόσο για την ευζωία τους όσο και για τη δημόσια υγεία.

Η υπόθεση ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με τις αρχές να κινούνται για την απόδοση ευθυνών και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει τα εξής:

«Από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, καθώς και σε βάρος εταιρείας διαχείρισης ακινήτου, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων (ν. 4830/2021), μετά από διερεύνηση υπόθεσης παράνομης εκτροφής ζώων σε ταράτσα κτιρίου στους Αμπελόκηπους.

Ειδικότερα, κατόπιν καταγγελίας, αστυνομικοί του Α.Τ. Αμπελοκήπων προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο κτιρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου διαπιστώθηκε ότι στον κοινόχρηστο χώρο της ταράτσας είχε κατασκευαστεί πρόχειρη εγκατάσταση, εντός της οποίας διατηρούνταν ζώα φάρμας, σε ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν αίγες, όρνιθες, πάπιες και άλλα πτηνά, τα οποία διαβιούσαν σε διαμορφωμένους χώρους με εμφανή σημάδια ακαθαρσίας και πλημμελούς φροντίδας.

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Προστασίας Ζώων, ενώ, υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, κινητοποιήθηκαν συναρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή απομάκρυνση των ζώων, την υγειονομική τους εξέταση και την καταγραφή τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων.

Τα ζώα μεταφέρθηκαν σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας, όπου θα υποβληθούν στους απαραίτητους ελέγχους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίνεται με απόλυτη προτεραιότητα σε θέματα προστασίας των ζώων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ενώ παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παράνομης εκμετάλλευσης ζώων».