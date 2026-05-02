Αμπελόκηποι: Στην Ευελπίδων η 72χρονη που λειτουργούσε το γηροκομείο «κολαστήριο»

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, η 72χρονη γυναίκα που λειτουργούσε παράνομα γηροκομείο στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, στους Αμπελόκηπους.



Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο απ' όπου πήρε αναβολή για τις 6 Μαΐου. Βρίσκεται αντιμέτωπη με βαρύτατες διώξεις για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση και απείθεια, μετά την αποκάλυψη ενός «κολαστηρίου» στην οδό Σεβαστοπούλου που σοκάρει την κοινή γνώμη.

Αμπελόκηποι: Το γηροκομείο του «Προκρούστη»

Σύμφωνα με την έρευνα, τέσσερις ηλικιωμένες ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες, υποσιτισμένες και ουσιαστικά φυλακισμένες, καθώς η 72χρονη τους είχε αφαιρέσει τα τηλέφωνα για να ελέγχει πλήρως τις επαφές τους.

Η φρίκη ήρθε στο φως μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, την οποία η δράστιδα φέρεται να εκβίαζε ζητώντας επιπλέον 2.000 ευρώ, απειλώντας κυνικά πως σε διαφορετική περίπτωση θα εγκατέλειπε τη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων.

​Κατά την αστυνομική έφοδο, χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά, καθώς η 72χρονη αρνήθηκε πεισματικά να ανοίξει, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές δηλώνοντας ψευδή στοιχεία.