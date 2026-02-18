Αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη για τους πυροβολισμούς: Παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό

Αναβολή για τις 23 Απριλίου 2026 πήρε η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στον αέρα έξω από το σπίτι του στα Σπάτα.

Η απουσία του βασικού μάρτυρα της υπόθεσης, δηλαδή του άντρα με τον οποίο ο Χρήστος Μαυρίκης είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση πριν από το περιστατικό οδήγησε στην αναβολή της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης θα παρaμείνει σε κατ΄οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι), στο πλαίσιο περιοριστικών όρων που του έχουν επιβληθεί για την εμπλοκή του σε ξεχωριστή υπόθεση που αφορά δωροδοκία δικαστικού λειτουργού.

Μετά την αναβολή της δίκης του αναχώρησε χαμογελαστός για το σπίτι του στα Σπάτα.

